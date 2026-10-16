Kleine Verzamel-gebieden (5), Postzegels van British Columbia & Vancouver Island

In deze rubriek bespreken we telkens een gebied dat slechts korte tijd een aantal postzegels heeft uitgegeven. Dit keer British Columbia & Vancouver Island.

Een superklein verzamelgebied. Met 12 hoofnummers heb je een complete verzameling, met alle variaties erbij blijft het ook nog onder de twintig zegels. Toch zal het heel moeilijk zijn om dit gebied compleet te krijgen. De zegels zijn stuk voor stuk schaars tot zeldzaam.

Brits Columbia en Vancouver Island zijn sinds 1871 onderdeel van Canada. Daarvoor zijn er echter al een aantal postzegels uitgegeven als Britse kolonie.

De eerste zegel verscheen in 1860 met als inschrift British Columbia & Vancouver Island. De zegel had een nominale waarde van twee-en-een-half pence. Bijzonder is dat in 1862 op Vancouver Island de dollar als betaalmiddel werd ingevoerd. Vanaf dat moment werd dit zegel aldaar tegen 5 dollarcent verkocht, terwijl in British Columbia gewoon de pence waarde bleef bestaan.

In 1865 gaven zowel British Columbia (in pence waarde) als Vancouver Island (in dollarcenten) nieuwe postzegels uit.

British Columbia kwam met een postzegel van 3 pence met een V (van Victoria) en een kroon er boven. In dollars werd dit zegel tegen 6 1/4 cent verkocht.

Vancouver Island kwam met twee postzegels. Een roze 5 cent zegel en een blauwe 10 cent zegel. Beide zegels werden zowel getand als ongetand uitgegeven.

In 1868 verenigden British Columbia en Vancouver Island zich en werd overal de dollar ingevoerd.

De zegel van British Columbia (3 pence V met kroon) werden in nieuwe kleuren gedrukt en voorzien van opdrukken in dollarwaarden. Eerst met TWO CENTS en in 1869 in vijf verschillende waarden en kleuren (5c, 10c, 25c, 50c en 1$).

In vergelijking met vele andere Britse koloniën werden hier slechts weinig zegels uitgegeven. Dat had alles te maken met het feit dat er nauwelijks mensen woonden. Naar schatting een inheemse bevolking van enige tienduizenden en slechts enkele duizenden kolonisten en rondtrekkende mijnwerkers in een enorm uitgestrekt gebied. Victoria op Vancouver Island was de enige plaats die je als stad zou kunnen beschrijven. Het huidige Vancouver was er nog helemaal niet en ontstond pas aan het einde van de 19e eeuw.

Op 20 juli 1871 trad British Columbia, inclusief Vancouver Island, toe tot de Dominion van Canada.

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