Kleine Verzamel-gebieden (4), Postzegels van Biafra

In deze rubriek bespreken we telkens een gebied dat slechts korte tijd een aantal postzegels heeft uitgegeven. Dit keer Biafra.

Biafra was een kortstondige staat in het zuidoosten van Nigeria, die bestond van 30 mei 1967 tot 15 januari 1970. Het gebied ligt aan de Golf van Guinee en omvatte onder meer de steden Enugu en Port Harcourt. De bevolking bestond voor een groot deel uit Igbo, een bevolkingsgroep met een eigen culturele en politieke identiteit.

De achtergrond van Biafra ligt in de grote spanningen die in de jaren zestig in Nigeria ontstonden. Na een reeks militaire staatsgrepen, etnische conflicten en geweld tegen Igbo’s in het noorden van het land besloot de regionale leider Odumegwu Ojukwu op 30 mei 1967 de onafhankelijkheid van de Republiek Biafra uit te roepen. Nigeria accepteerde de afscheiding niet. Dit leidde tot de Nigeriaanse Burgeroorlog, die tot januari 1970 duurde. De oorlog veroorzaakte een enorme humanitaire ramp, waarbij vooral de hongersnood onder de Biafraanse bevolking wereldwijd aandacht kreeg. Uiteindelijk gaf Biafra zich over en werd het gebied weer onderdeel van Nigeria.

Ook op filatelistisch gebied probeerde Biafra zich als zelfstandige staat te presenteren. De eerste eigen postzegels verschenen op 5 februari 1968. De drie waarden toonden onder meer een kaart van Biafra, het wapen en de vlag van de nieuwe republiek en een moeder met kind. Daarnaast werden Nigeriaanse postzegels voorzien van een opdruk met het Biafraanse wapen en de tekst „SOVEREIGN BIAFRA”.

De Biafraanse postzegels hadden niet alleen een praktische, maar ook een belangrijke politieke functie. Afbeeldingen van de kaart, de vlag, het wapen en de onafhankelijkheidsdatum moesten het bestaan van Biafra als zelfstandige natie benadrukken. Ook werden zegels en overdrukken gebruikt om aandacht te vragen voor de oorlog en de humanitaire situatie, onder andere met teksten als „HELP BIAFRAN CHILDREN” en „SAVE BIAFRA”. Een deel van de postzegels werd bovendien gebruikt voor propagandadoeleinden en fondsenwerving.

De eerste Biafraanse uitgifte werd in Lissabon gedrukt. Een aantal latere uitgiften werd eveneens buiten Biafra geproduceerd, terwijl andere zegels ontstonden door bestaande Nigeriaanse zegels lokaal van een opdruk te voorzien. De postzegels werden voornamelijk gebruikt voor binnenlandse post; voor internationale post werd onder meer een luchtpostverbinding via Libreville in Gabon gebruikt. Omdat Biafra internationaal slechts door enkele landen werd erkend, worden de uitgiften in de filatelistische wereld niet door alle catalogi op dezelfde manier behandeld.

De Republiek Biafra bestond minder dan drie jaar en heeft in die tijd nog geen 60 zegels (inclusief overdrukken) uitgegeven. Een complete verzameling Biafra is dan ook, zelfs met een beperkt budget, een zeer haalbare kaart.

De postzegels kun je gerust kleine historische documenten noemen uit een van de meest aangrijpende conflicten in de Afrikaanse geschiedenis van de twintigste eeuw.

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