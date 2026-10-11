Kinderzegels 1949 in vier jaargetijden-uitvoering

In de 41e week van 2026 is dè tijd eens aandacht aan de kinderzegelserie 1949 te schenken. Waarom zul je je ongetwijfeld afvragen? De astronomische herfst is dit jaar op 23 september begonnen, dè tijd zij het enkele weken te laat (actuele postzegelemissies kregen voorrang) aandacht te geven aan de kinderzegels 1949.

In deze emissie staan de vier jaargetijden centraal. Ontwerper Hubert Levigne (1905 – 1989) heeft een onlogische volgorde aan de emissie gegeven. De serie begint met de herfst met daarop volgend zomer, lente en winter met als afsluiter aandacht voor nieuwjaarsdag.

Ondanks de verkeerde volgorde zijn de vijf gegraveerde afbeeldingen (als enige gegraveerd van alle uitgegeven kinderzegels!) in collage-vormige uitvoering toch bijzonder aantrekkelijke kinderzegels geworden. In de ontwerpperiode heeft Levigne talrijke ontwerpschetsen geproduceerd.

Inventarisatie en duiding herfst-postzegel 2 cent

Gesluierd meisje met appels in een kleine rieten mand en rechts een jongen met een gevlochten korf gevuld met appels. Links van haar boven de schouder twee vliegende vogels.

Op de achtergrond twee appelbomen met appels en een ladder tegen de rechter boom.

Het linker huis is smal, wordt afgedekt door de stam van de appelboom. Het huis op de derde schets bezit een voor- en zijkant. Beide huizen bezitten een poortdeur met daarin een kleine deur.

Ronde keien begrenzen het pad naar het huis. Op de 3 e en 4 e schets aan weerskanten van het pad.

en 4 schets aan weerskanten van het pad. Op de 4 e schets houdt het meisje appels en peer zonder mandje met haar handen vast. De huizen komen enigszins overeen met die van de 3 e schets. Geheel rechts vullen twee personen een mand met appels (niet duidelijk zichtbaar).

schets houdt het meisje appels en peer zonder mandje met haar handen vast. De huizen komen enigszins overeen met die van de 3 schets. Geheel rechts vullen twee personen een mand met appels (niet duidelijk zichtbaar). Vallende bladeren links van het meisje op de 1e afbeelding. Achter de kei erboven bevinden zich bijzonder lange grassprieten.

Inventarisatie en duiding zomer-postzegel 5 cent

Een jonge jongen met hoed omarmt een bundel korenhalmen en houdt die in zijn handen vast. Bloemen omringen hem. Links achter hem bundelt en verzamelt een jongeman (onder een licht bewolkte lucht) met een vork het net gemaaide graan. In 1949 is de mechanisatie niet ingevoerd.Al op het akkerland verrichte werk dient nog handmatig uitgevoerd te worden.

De graanoogst speelt zich af in een heuvelachtig landschap met een huis op de achtergrond.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van een jongeman op de kinderpostzegel, terwijl een meisje op de schets het handwerk uitvoert.

Geïllustreerde kinderbriefkaart

De inktvlekken linksboven zijn er tijdens het ontwerpproces op de schets terecht gekomen.

Op de 4 e schets staat het meisje op het strand (met emmertje links) vóór het woelig golvende zeewater, waaruit (op een verhoging) een kasteel oprijst. Het meisje bespeelt wellicht een muziek-instrument. Achter haar in de lucht drijft een grote wolkenpartij voorbij, waarachter vandaan de zon uitbundig straalt. Deze schets verwijst naar vakantieplezier in de zomer.

schets staat het meisje op het strand (met emmertje links) vóór het woelig golvende zeewater, waaruit (op een verhoging) een kasteel oprijst. Het meisje bespeelt wellicht een muziek-instrument. Achter haar in de lucht drijft een grote wolkenpartij voorbij, waarachter vandaan de zon uitbundig straalt. Deze schets verwijst naar vakantieplezier in de zomer. Nogmaals volop vakantiegenoegen. Als bijzonder uitje een bezoek aan een kasteel, voor broer en zus met ouders, waarbij een ridder te paard juist aan de slotpoort voorbij rijdt De wijd uitstaand aantrekkelijke en sierlijke jurk van het meisje verwijst naar de staande uitdrukking van de na-oorlogse periode ‘zondagse kleding’. Deze onderscheiding had ten opzichte van de eenvoudig alledaagse kleding betrekking op dat je er voorzichtig mee om diende te gaan ter voorkoming van slijtage: “Het is duur en heel bijzonder.”

Het Nederlands Comité Kinderzegels (NCK) wist niet alleen met de bijslaggelden van de kinderzegels financiën binnen te halen, maar ook met de uitgave van geïllustreerde kinderbrief-kaarten, waarop vooraf al een kinderpostzegels was geplakt.

Hoogstwaarschijnlijk is grafisch ontwerper Hubert Levigne (1904 – 1989) gevraagd ook zo’n briefkaart voor de kinderzegel-actie 1949 te ontwerpen. Daarvoor maakte hij gebruik van de zomer-ontwerpschets door deze op een blanco briefkaart (uitgave NCK) als proef af te drukken. Hierbij rijst bij mij de vraag: “ Bestaan er meer proefdrukken op dergelijke briefkaarten met andere ontwerpschetsen?”

Inventarisatie en duiding lente-postzegel 6 cent

De lente-postzegel is rondom het bloemen-meisje met bloemenkrans in het haar (en met een

gevarieerd bos bloemen in haar handen) rijkelijk voorzien van voorjaarsattributen als een boom

met gebladerte (links daarvan een hekwerk als omheining), vliegende vogel, bloemen met

klavertje-drie, een tulp en tenslotte een kalf.

Inventarisatie en duiding winter-postzegel 10 cent

Jongen gekleed met capuchon, sjaal, handschoenen en dikke winterjas ondersteunt met zijn handen afgezaagde takken op z’n schouders.

Links loopt iemand naar een huis, waarvan de kachel in de huiskamer brandt gezien de rokende schoorsteen.

Tussen twee bladloze bomen loopt een hek als erfscheiding. Tegen de ene boom zijn afgezaagde dunne stammen rechtop geplaatst.

Op de schets staan twee kinderen die ook een bos afgezaagde takken vervoeren. Op de achter grond staat een impressie van een gehucht met huizen, erfscheidingen en zelfs met een kerk te midden van het geboomte. Een tweewielige kar staat met een regenton op de voorgrond. Boven het gehucht zijn vliegen vogels zichtbaar met rook uit de schoorstenen.

Inventarisatie en duiding nieuwjaars-postzegel 20 cent