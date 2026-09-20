Kinderpostzegels 2026: ‘Veilig opgroeien. Dat moet gewoon’

Op 27 juli heb ik in het artikel ‘Opgewekt sfeervolle kinderzegels 2026’ uitgebreid aandacht in woord en beeld aan de kinderzegelemissie van Blond Amsterdam besteed. Aan één van de vijf verschillende kinderzegels met daarop twee kinderen, die bakken en braden in de keuken, heb ik geen speciale aandacht besteed.

Deze postzegel is maar op één van beide postzegelvellen aanwezig in een kleinere oplage. Schenk vooral aandacht aan dit kinderpostzegelvelletje.

Kinderpostzegels 2026 tijdens gewoon dagelijkse momenten

Wij beiden, Jans en Fem, hebben momenten getekend, die zo gewoon lijken. Samen bakken, buiten spelen, fietsen, voorgelezen worden en je veilig voelen thuis. Dingen waar je misschien niet iedere dag bij stilstaat. Juist omdat ze zo vanzelfsprekend voelen. Maar dat zijn ze helaas niet voor ieder kind.

Kinderpostzegels

Dit jaar worden twee postzegelvelletjes 2026 uitgegeven met vijf verschillende kinderpostzegels. Het ontwerpersduo Femque Geffen en Janneke Dröge van Blond Amsterdam hebben handmatig met potlood, inkt en écoline de zelfklevende kinderzegels ontworpen en getekend.

Linker vel bezit alle vijf verschillende kinderzegels. De oplage bedraagt 320.000 vellen.

Rechter vel bezit maar vier verschillende kinderzegel. Beide kinderen actief eten bereiden in de keuken ontbreken. Dit postzegelvel is alleen via SKN per set van twee te koop en niet bestemd voor losse verkoop via PostNL De oplage bedraagt 500.000 vellen.

Voor het eerst hebben de postzegels de vorm van huisjes in sticker-uitvoering, geheel passend bij het thema ‘Veilig opgroeien. Dat moet gewoon’. Met dit ontwerp vragen wij aandacht voor het belang van een veilige thuisbasis voor ieder kind. Helaas groeien er toch kinderen op in een onveilige thuissituatie.

In de periode 16 t/m 23 september vergaren leerlingen van de groepen 6, 7 & 8 van de basisschool tijdens de scholenactie ‘Voor kinderen door kinderen’ bestellingen voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie.

Blond Amsterdam 25 jaar: “Mensen blij maken. Daar tekenen wij voor.”

Wat destijds 25 jaar geleden begon in een piepklein atelier, zonder warm water, maar met heel veel zin, groeide uit tot 25 jaar Blond Amsterdam. En dat wilden we vereeuwigen. Daarom maakten we een heel bijzonder jubileumboek; een ode aan 25 jaar creativiteit, ondernemerschap, vriendschap en natuurlijk heel veel Blond.

Aan de hand van archiefbeelden, schetsen, mijlpalen en persoonlijke verhalen nemen Jans en Fem je mee terug in de tijd van de eerste tekeningen en onverwachte momenten.

Mocht een lezer dit jubileumboek bij een bestelling vanaf 75 euro in het bezit hebben gekregen dan zou ik het bijzonder op prijs stellen een kopie van de tekst over deze kinderzegelemissie van je te ontvangen. Bij voorbaat dank (batehijl@delta.nl).