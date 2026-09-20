Kinderpostzegels 2026: ‘Veilig opgroeien. Dat moet gewoon’
Op 27 juli heb ik in het artikel ‘Opgewekt sfeervolle kinderzegels 2026’ uitgebreid aandacht in woord en beeld aan de kinderzegelemissie van Blond Amsterdam besteed. Aan één van de vijf verschillende kinderzegels met daarop twee kinderen, die bakken en braden in de keuken, heb ik geen speciale aandacht besteed.
Deze postzegel is maar op één van beide postzegelvellen aanwezig in een kleinere oplage. Schenk vooral aandacht aan dit kinderpostzegelvelletje.
Kinderpostzegels 2026 tijdens gewoon dagelijkse momenten
Wij beiden, Jans en Fem, hebben momenten getekend, die zo gewoon lijken. Samen bakken, buiten spelen, fietsen, voorgelezen worden en je veilig voelen thuis. Dingen waar je misschien niet iedere dag bij stilstaat. Juist omdat ze zo vanzelfsprekend voelen. Maar dat zijn ze helaas niet voor ieder kind.
Kinderpostzegels
Dit jaar worden twee postzegelvelletjes 2026 uitgegeven met vijf verschillende kinderpostzegels. Het ontwerpersduo Femque Geffen en Janneke Dröge van Blond Amsterdam hebben handmatig met potlood, inkt en écoline de zelfklevende kinderzegels ontworpen en getekend.
- Linker vel bezit alle vijf verschillende kinderzegels. De oplage bedraagt 320.000 vellen.
- Rechter vel bezit maar vier verschillende kinderzegel. Beide kinderen actief eten bereiden in de keuken ontbreken. Dit postzegelvel is alleen via SKN per set van twee te koop en niet bestemd voor losse verkoop via PostNL De oplage bedraagt 500.000 vellen.
Voor het eerst hebben de postzegels de vorm van huisjes in sticker-uitvoering, geheel passend bij het thema ‘Veilig opgroeien. Dat moet gewoon’. Met dit ontwerp vragen wij aandacht voor het belang van een veilige thuisbasis voor ieder kind. Helaas groeien er toch kinderen op in een onveilige thuissituatie.
In de periode 16 t/m 23 september vergaren leerlingen van de groepen 6, 7 & 8 van de basisschool tijdens de scholenactie ‘Voor kinderen door kinderen’ bestellingen voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie.
Blond Amsterdam 25 jaar: “Mensen blij maken. Daar tekenen wij voor.”
Wat destijds 25 jaar geleden begon in een piepklein atelier, zonder warm water, maar met heel veel zin, groeide uit tot 25 jaar Blond Amsterdam. En dat wilden we vereeuwigen. Daarom maakten we een heel bijzonder jubileumboek; een ode aan 25 jaar creativiteit, ondernemerschap, vriendschap en natuurlijk heel veel Blond.
Aan de hand van archiefbeelden, schetsen, mijlpalen en persoonlijke verhalen nemen Jans en Fem je mee terug in de tijd van de eerste tekeningen en onverwachte momenten.
Mocht een lezer dit jubileumboek bij een bestelling vanaf 75 euro in het bezit hebben gekregen dan zou ik het bijzonder op prijs stellen een kopie van de tekst over deze kinderzegelemissie van je te ontvangen. Bij voorbaat dank (batehijl@delta.nl).
4 reacties
Geschreven in: Nederlands
De kinderpostzegel van Blond Amsterdam, waar de twee kinderen bakken zal wel populair gaan worden bij de verzamelaars.
Geschreven in: Nederlands
De kinderpostzegels 2026 hebben met een leuke moderne uitstraling, een goed ontwerp van Blond Amsterdam. Dank ook aan bAte, voor zijn artikelen hierover.
In aantallen zal inderdaad de door Bate beschreven losse bak-en-braad-zegel het zeldzaamste zijn ten opzichte van de andere 4 zegels, namelijk 820.000/500.000 = 82/50 = 1,64 keer zo zeldzaam.
Maar in alle PostNL-producten (vel, gestempeld vel, mapje en FDC) komen alle 5 zegels voor. Dus wat de losse zegels betreft krijgt ook de onoplettende filatelist deze gewoon in handen.
Het vel met één zegel minder, dat alleen Stichting Kinderpostzegels Nederland verkoopt, zal door menig filatelist in eerste instantie wel gemist worden. Maar dit vel komt in ten opzichte van het 5-zegel-vel 500.000/320.000 = 50/32 = 1,5625 maal vaker voor bij verkoop van de hele oplage. Daarom vermoed ik dat ook hier geen grote zeldzaamheden gaan ontstaan.
Geschreven in: Nederlands
Aan de postbalie waren de kinderpostzegels nog niet te koop. Dat zijn ze pas aan het eind van de scholenactie die van 16 t/m 23 september loopt.
Dat betekent dat de eerstedagenvelop van PostNL aan de digitale verkoop is gekoppeld, maar mijns inziens een verkeerde datum bevat: 24 september zou wel juist zijn.
Geschreven in: Nederlands
Het apart uitgeven van deze twee verschillende vellen is nep.
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