Kaderpostzegels: ’t Oude Ambaght

PostNL gaf op 8 juni 2026 het kaderpostzegelvel ’t Oude Ambaght uit, met daarop 10 verschillende postzegels met prenten van de zeventiende-eeuwse etser Jan Luyken die tot de collectie behoren van het Rijksmuseum te Amsterdam. Een ambacht is een vak waarin met de hand en met behulp van handgereedschap wordt gewerkt en vakmanschap van belang is. Ambachten die in onbruik zijn geraakt en vrijwel uitsluitend nog als hobby of zeer specialistisch worden uitgevoerd, worden ‘oude ambachten’ genoemd. Op de 10 postzegels op het kaderpostzegelvel ’t Oude Ambaght staan 10 verschillende oude ambachten afgebeeld.

’t Oude Ambaght

Een ambacht is een vak waarin met de hand en met behulp van handgereedschap wordt gewerkt en vakmanschap van belang is. Ambachten die in onbruik zijn geraakt en vrijwel uitsluitend nog als hobby of zeer specialistisch worden uitgevoerd, worden ‘oude ambachten’ genoemd. Op de 10 postzegels op het kaderpostzegelvel ’t Oude Ambaght staan 10 verschillende oude ambachten afgebeeld. De beelden zijn afkomstig uit het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum.

Jan Luyken

Een ambacht is een vak waarin met de hand en met behulp van handgereedschap wordt gewerkt en vakmanschap van belang is. Ambachten die in onbruik zijn geraakt en vrijwel uitsluitend nog als hobby of zeer specialistisch worden uitgevoerd, worden ‘oude ambachten’ genoemd. Op de 10 postzegels op het kaderpostzegelvel ’t Oude Ambaght staan 10 verschillende oude ambachten afgebeeld.

Rijksmuseum

De beelden zijn afkomstig uit het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum. De collectie werken op papier (vijftiende eeuw tot nu) van het Rijksprentenkabinet is met circa 750.000 stuks de grootste van het museum. De prenten van Jan Luyken die op de postzegels staan zijn zeer getailleerd (in hoge resolutie) te bekijken via de website van het Rijksmuseum.

De 10 oude ambachten

Op de postzegels zijn de volgende oude ambachten te zien:

1. De stoelemaaker is gespecialiseerd in het maken en restaureren van houten stoelen.

2. De olislaager perst olie uit plantaardige zaden (zoals raapzaad of lijnzaad) en noten in een oliemolen.

3. De tinnegieter maakt en bewerkt tinnen voorwerpen, zoals kannen, borden, schalen en bekers.

4. De pottebacker vormt potten en schalen van klei en bakt ze in een oven.

5. De saalemaaker maakt zadels voor paarden.

6. De plaatdrucker maakt afdrukken van prenten of teksten door een bewerkte plaat met inkt op papier te drukken met een handpers.

7. De mandemaaker vlecht manden van stro, wilgentenen, riet of rotan.

8. De balansemaaker vervaardigt balansen, bestaande uit twee schalen die bijvoorbeeld in winkels in evenwicht worden gebracht met aan de ene kant goederen en aan de andere kant gewichten.

9. De kammemaaker maakt haarkammen van hout, hoorn of been.

10. De papiermaaker schept met behulp van een schepraam papier uit een bak met pulp, die bestaat uit vezels van hout, lompen of oud papier.

Nieuwe kansrijke beroepen: dierenartsassistent, budgetconsulent en verkoopmedewerker tweedehands

In Nederland brengt UWV jaarlijks in kaart welke beroepen goede kansen bieden. Ontwikkelingen in de bouw, toename van het aantal huisdieren en AI hebben dit jaar invloed op de lijst met kansrijke beroepen. Vooral nieuwe beroepen in de bouw vallen op, zoals metselaars en voegers, mede door toenemende nieuwbouw. Daarnaast groeit de vraag naar onder meer dierenartsassistenten, budgetconsulenten en facilitair managers. De nieuwste lijst met daarop ruim 300 beroepen laat zien dat veel beroepen structureel gevraagd blijven, maar ook dat er ieder jaar nieuwe beroepen bijkomen en andere juist minder perspectief krijgen.

Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘De lijst biedt perspectief aan iedereen die zich wil oriënteren op nieuw werk, we bieden inzicht in beroepen met goede én slechte baankansen.’

Bouw

Hoewel er altijd al veel werk was in de bouw, zijn er door drie belangrijke ontwikkelingen veel nieuwe kansrijke beroepen in de bouw bijgekomen. Molleman: ‘Door de aantrekkende nieuwbouw, het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het noodzakelijk onderhoud van bruggen en wegen zijn beroepen als metselaars, wegenbouwmachinisten en hulpkrachten in de bouw kansrijk geworden.’

Meer huisdieren en meer problematische schulden

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer mensen een huisdier gaan nemen. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een huisdier. Dierenartsen en dierenwinkels hebben het daarom druk. Dat betekent goede baankansen voor dierenartsassistenten en verkoopmedewerkers dier en dierartikelen. Ook zijn er veel mensen met problematische schulden. Naast bewindvoerders zijn nu ook budgetconsulenten en schuldhulpverleners kansrijk geworden.

Winkelstraat blijft in trek

Ook zijn er goede baankansen voor bedrijfsleiders van onder andere modezaken en juweliers. ‘Daarnaast is het tweedehands segment erg populair geworden,’ vertelt Molleman. ‘Zo is het aantal tweedehandskleding winkels flink tegenomen. Naast online platforms zijn ook fysieke winkels in trek. Overal poppen ‘vintage stores’ op. Daardoor zijn er goede kansen voor de verkoopmedewerker tweedehandsartikelen.’

AI-ontwikkelingen

Ook verdwijnen er ieder jaar beroepen van de lijst. Dat komt bijvoorbeeld doordat de vraag naar personeel is afgenomen of dat een beroep populairder is geworden onder werkzoekenden. Zo had AI al negatieve invloed op de baankansen van grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. Molleman: ‘Nu zijn ook de kansen afgenomen in de klantcontact- en reclamewereld waar taken deels door AI overgenomen kunnen worden. Naast dat taal- en creatieve beroepen kwetsbaar zijn, is er ook minder werk voor accountmanagers in de reclame doordat opdrachten kunnen opdrogen. Wat betreft klantcontact nemen AI-gestuurde chatbots een deel van het werk over.’

Bekijk kansrijke beroepen met beroepskeuze

Molleman: ‘De meeste beroepen op de lijst zijn al jarenlang kansrijk. De verwachting is dat veel van deze beroepen dat ook nog blijven. Het gaat bijvoorbeeld vaak om beroepen in de bouw, transport, zorg en horeca.’

Werkzoekenden kunnen beroepen met veel kans op werk vinden via de beroepskeuzehulp van UWV. Met de online tool Beroepskeuze kunnen zij een passend beroep vinden in de eigen regio. Ook kunnen werkzoekenden ontdekken welke kansrijke beroepen vergelijkbaar zijn met het huidige beroep, en welke beroepen aansluiten bij hun kwaliteiten en vaardigheden. Ga naar de pagina Beroepskeuze (werk.nl). Of bezoek Werkcentrum.nl, daar vind je informatie over waar je terecht kunt met vragen in jouw regio.

Bron: UWV.nl

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Let op: Kaderpostzegels zoals in dit artikel beschreven worden niet in postzegelcatalogi of albums opgenomen.