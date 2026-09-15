Internationale Dag van de Democratie op 15 september 2026

Door de Verenigde Naties is 15 september in 2007 uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag van de Democratie’ (International Day of Democracy). Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor iedereen. In Nederland valt dit jaar 15 september 2026 samen met Prinsjesdag.

Zie vel boven: Sint Maarten (2023): Het Officiële “Prinsjesdag Debuut van Prinses Alexia 2023”.

Uit de Troonrede 2026 van de Koning:

Leden van de Staten-Generaal,

Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert het ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander – als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins – draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo beInternationale Dag van de Democratie

De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat:

“De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.”langrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen, niet uit elkaar spelen.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Democratie 2026 benadrukte secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties “het belang van het samenbrengen van mensen uit verschillende samenlevingen om de besluitvorming te verrijken, vertrouwen te bevorderen en vreedzamere, inclusievere en veerkrachtigere samenlevingen op te bouwen.“

Het VN-democratiefonds, onderdeel van het VN-kantoor voor partnerschappen, organiseert op dinsdag 15 september, de Internationale Dag van de Democratie, een evenement op het VN-hoofdkwartier om te benadrukken hoe deliberatieve democratie kan bijdragen aan meer zeggenschap en betrokkenheid door diverse stemmen te betrekken bij de besluitvorming.

Tijdens het evenement wordt teruggeblikt op ervaringen van burgervergaderingen over de hele wereld en wordt onderzocht hoe participatie, dialoog en inclusie het vertrouwen kunnen versterken en kunnen bijdragen aan een meer responsief, verantwoordelijk en effectief bestuur.