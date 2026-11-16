Naar aanleiding van mijn artikel ‘Ik zou wel eens willen weten waarom . . . ‘ van 13 september probeer ik op enkele reacties van een aantal FreestampMagazine-lezers met achtergrondinformatie te reageren, opdat je enig zicht krijgt op het doen en laten van het commercieel ingestelde PostNL-bedrijf betreffende het emissiebeleid van nà 2000.

Wellicht kijken je daarmee hopelijk iets minder negatief naar het PostNL-postzegelbeleid. Een hobby dien je toch positief verzamelplezier te verschaffen?

1a) PTT / PostNL-emissiebeleid toen

In de vorige eeuw, dus voor 2000, ontving PTT jaarlijks decennia aaneen veel aanvragen om een postzegel-emissie van economische, culturele en sociaal-maatschappelijke organisatie te mogen uitgeven. Toen was voor aanvragers een postzegel nog een aantrekkelijk attentiemiddel om propaganda voor een instelling te maken.

Bij de emissieaanvragers van 1998 behoorden de jaarlijks vaste aanvragers als die van de zomer- en kinderpostzegels en enkelen die al eens eerder met een emissie bekroond waren geweest. Bij de resterende emissies was het postbedrijf zelf betrokken

In 1998 kregen dertien toestemming hun jubileum met een postzegel te mogen bekronen. Bij de twee gecombineerde emissies (1 t/m 6) behoren twee ontwerpers en bij de zeven andere onderwerpen (7 t/m 13) behoren evenzoveel andere ontwerpers.

In totaal zijn er in 1998 maar liefst 21 verschillende ontwerpers bij 62 nieuwe postzegel betrokken geweest met hun verschillende persoonlijke inbreng, stijl en invalshoek. Sommige ontwerpers kozen daarbij voor een herkenbare afbeelding, anderen voor vereenvoudigde / gestileerde afbeeldingen of een abstracte verwijzingen.

Uit bovenstaande inventarisatie in woord en beeld is maar een duidelijke conclusie te trekken: de variatie in de uitgegeven postzegels was in 1998 groot en omvangrijk.

1b) PostNL-emissiebeleid nu

Het huidige emissiebeleid is geheel veranderd. De postzegel is als het ware uit ons leven als functioneel frankeermiddel verdwenen. Daarmee ook de postzegel-aanvragende partij. Het gevolg van deze verandering is terug te vinden in de uitgifte van postzegelemissies.

In 2026 zijn er slechts vier emissies door nieuwe aanvragers ingediend. Of het initiatief van de Delfts blauw-postzegel-tegel wel is uitgegaan van Royal Delft, is twijfelachtig. PostNL wilde op innovatieve wijze weer eens met de postzegeluitgifte opvallen en heeft de Delftse firma gevraagd om mee te werken. Of hierbij de aanmaakkosten (deels) moesten worden betaald, is me onbekend.

De overige zes emissies zijn of op initiatief van de jaarlijkse bestellers aangevraagd, of op die van PostNL.

Bij emissies 2026 zijn maar 10 verschillende ontwerpers betrokken geweest. Ze hebben per emissie wel meerdere postzegels ontworpen, maar hun persoons- en gebonden ontwerpstijl blijft gelijk.

Conclusie en gevolg?

Het verschil tussen 1998 en 2026 het aantal ontwerpers (veel of weinig) en aantal emissies (veel of weinig):

1) In 1998 zijn er 62 verschillende postzegels uitgegeven, die door 21 ontwerpers in 21 emissies

zijn uitgegeven.

2) In 2026 zijn er 75 verschillende postzegels uitgegeven, die door 10 ontwerpers in 10 emissies

zijn ontworpen.

Vormgevingskeuzes: realistische, schematische, abstracte & typografische postzegels. Vermeldenswaardige bijzonderheden:

a) realistische postzegel: direct herkenbare afbeelding.

b) schematische postzegelafbeelding: de werkelijkheid wordt vereenvoudigd / gestileerd afgebeeld

met weinig details.

c) abstracte zegelweergave: beeldtaal werkt met kleuren, vormen en lijnen.

d) typografische zegelafbeelding: met letters en cijfers ontstaan tekstuele uitingen / mededelingen

3) Daarbij is ook nog een verschil in de vormgeving te onderscheiden van werkelijkheidsgetrouw,

vereenvoudigd/gestileerd, abstract en typografisch in combinatie met kleur.

3a) de Beleef de natuur-emissie telt maar liefst 40 postzegels (periode 2021 – 2026 maar liefs 240

3b) drie van de tien emissies bezitten abstracte afbeeldingen.

3c) New Dutch Design-emissie 2026: de leiding van de Zwolse kunstacademie heeft volgens mij de

studenten een bijzonder afwijkende visie aangepraat een feest in vier tijdfragmenten te

analyseren en te verbeelden. Gevolg? Weinig aansprekende en toegankelijke abstracte

zegelafbeeldingen. Het overgrote merendeel van de verzamelaars stelt het direct herkenbare van

een postzegel op prijs en bepaald geen abstracte benaderingen.

4) Kennis van het verhaal achter de postzegel die de ontwerper erin heeft verborgen, maakt de

postzegel pas meer aansprekend.

* De kans op meer aansprekende ontwerpstijlen zal getalsmatig in 1998 ongetwijfeld groter zijn

dan in 2026, waarbij deze reactievraag past: “Waarom zijn zoveel mooie uitgiften uit het officiële

programma verdwenen en als kaderpostzegel zijn uitgegeven?”

* Als kennis en inzicht van de punten 3 en 4 in de besluitvorming worden toegepast en meege-

nomen, is de uitkomst geheel anders. In mijn afgewogen standpunt is er weinig of geen verschil

tussen mooie en minder mooie postzegels.

2) Verschil tussen officiële postzegel & kaderpostzegel

De Dag van de Postzegel is tot en met 2022 (en de jaren daarvoor) in het officieel jaarlijkse PostNL-uitgifteprogramma opgenomen geweest. Vanaf 2023 werd deze emissie ondergebracht in kaderpostzegeluitvoering. De verschuiving van de postzegels komt voort uit het prijsverschil in druktechnieken,

1) Het drukken van de officiële postzegel in één keer met hoogwaardig complexe drukpersen is kostbaar via de rasterdiepdrukmethode, ook wel offsetrotatiedruk genoemd. Dit is een hoogwaardige en complexe techniek, die voor een scherpe en diepe kleurweergave zorgt. De opstartkosten (zoals het maken van drukplaten) zijn omvangrijk.

* De oplagen van deze postzegels kunnen zeer hoog zijn van honderdduizenden tot miljoenen per postzegeluitgifte.

2) Het drukken van de kaderpostzegel (voorheen Persoonlijke Postzegel) met frankeerwaarde en landsnaam wordt via de goedkope offsetdruk in een grote oplage vooraf uitgevoerd. Naderhand wordt de unieke binnenafbeelding via de digitale pers binnen het frame/kader van de lege postzegel geprint.

* De oplage van de kaderpostzegel kunnen variëren vanaf enkele postzegels tot duizende postzegels. Het drukken van kaderpostzegels kan in tegenstelling tot de officiële postzegels in een redelijk korte periode gerealiseerd worden.

3) Delftse keramiek-zegel-postzegel

Op de vraag: “Waarom is de keramiek-tegel-postzegel wel in het officiële uitgifteprogramma van PostNL opgenomen?” is een voor de hand liggende reden aanwezig.

PostNL wilde met deze innovatieve postzegeluitgifte op een bijzondere wijze ten opzichte van buitenlandse-dito-soort-postzegels eens opvallen met een keramiek-postzegel van 5 x 5 x ½ cm.

* Voor zo’n ‘hoogwaardige postzegel’ dient ook met een overeenkomstige druktechniek gebruikt te

worden namelijk de hierboven al opgevoerde rasterdiepdruk.

* Om enige status aan deze blauwe keramiekzegel-postzegel te geven, dient de postzegel ook in het

officiële PostNL-uitgifteprogramma opgenomen te worden.

* PostNL is indirect initiatiefnemer en opdrachtgever van deze emissie met als gevolg dat PostNL

zelf als de aanvrager ook alle productiekosten moet betalen. Gevolg? Ondanks het vermelde

bedrag op de postzegel ‘1’ (1,40 euro) is de postzegelverkoopprijs 14,95 euro, waarmee de

productiekosten van deze ‘noviteit’ bij de consument terecht komt.