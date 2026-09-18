Herdenking Market Garden op 19 september 2026

Nederland herdenkt met operatie Market Garden (de Slag om Arnhem) de dappere strijders die vochten voor onze vrijheid. Bij de luchtlandingsoperatie (Market) en het gelijktijdige grondoffensief (Garden) kwamen veel geallieerde militairen om het leven. 18.000 van hen werden gedood, krijgsgevangen gemaakt of raakten gewond. De herdenking vindt plaats in Ede, Airborne Monument Ginkelse Heide op 19 september 2026.

Operatie Market Garden

Operatie Market Garden is de naam van een grote militaire actie van de geallieerden in Nederland in september 1944. Het was één van de grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Op 6 juni 1944 landden Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen, de geallieerden, aan de Franse kust. Vanaf daar trokken ze naar het noorden om Europa te bevrijden en Hitler, de Duitse dictator te verslaan. De Engelse veldmaarschalk Montgomery maakte een plan om ook Nederland snel te bevrijden om daarna Duitsland binnen te vallen.

Voorstudie / foto voor postzegels Nederland 1994, Tweede Wereldoorlog, Operatie Market Garden.

Parachutisten moesten de bruggen over de grote rivieren bij Grave, Nijmegen en Arnhem veroveren. Het geallieerde leger zou zich daarna vanuit België in twee dagen bij hen aansluiten en dan doortrekken naar Duitsland. Althans dat was het plan.

Ontwerp voor postzegels Nederland 1994, Tweede Wereldoorlog, Operatie Market Garden. Dit ontwerp met de brug werd afgekeurd: te vreugdevol.

De operatie bestond uit twee onderdelen: Market en Garden. Market was het luchtlandingsonderdeel, terwijl Garden bestond uit een groot leger met grondtroepen en tanks, die vanaf de Nederlands-Belgische grens op zouden rukken via Eindhoven en Nijmegen naar Arnhem. Het doel was dat deze tanks binnen twee dagen Eindhoven, Nijmegen en Arnhem zouden hebben bevrijd.

Schetsontwerp voor postzegels Nederland 1994, Tweede Wereldoorlog, Operatie Market Garden.

Montgomery had het idee dat de Duitsers niet meer zo sterk waren. Zijn plan kon dus best in twee dagen worden uitgevoerd, dacht hij. Hij luisterde niet naar Nederlandse verzetsmensen die gezien hadden dat het Duitse leger juist sterk was. De Duitsers hadden namelijk veel tanks in de buurt van Arnhem. En zo begon op 17 september 1944 de grootste militaire luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis.

Ontwerp voor postzegels Nederland 1994, Tweede Wereldoorlog, Operatie Market Garden.

Meer info:

Herdenking van operatie Market Garden op 19 september 2026:

https://www.defensie.nl/actueel/agenda/2026/09/19/herdenking-market-garden

https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/airborne-ede-maand/airborne-luchtlandingen-en-herdenking/programma-airborne-luchtlandingen-en-herdenking

Info, Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem:

https://historiek.net/operatie-market-garden-doelen-tijdlijn-gevolgen/123367

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden