Gerard van Honthorst in Utrecht

In 2026 presenteert het Centraal Museum de eerste grote overzichtstentoonstelling van Gerard van Honthorst (1592–1656). Deze Utrechtse schilder, tijdgenoot van Rembrandt van Rijn, vertrok op jonge leeftijd naar Rome waar hij geïnspireerd raakte door de kunst van Caravaggio, die grote, realistische figuren en met sterke licht-donkercontrasten schilderde. In Rome maakte Honthorst naam met zijn dramatisch verlichte nachtstukken, die hem de bijnaam ‘Gherardo delle Notti’ opleverden. Het bleek een voorbode voor een zeer succesvolle carrière als schilder. In Utrecht, de stad waar hij is geboren, getrouwd en stierf, krijgt Honthorst eindelijk een podium. De tentoonstelling brengt zo’n 60 schilderijen en circa 30 tekeningen samen uit internationale collecties, waaronder het Musée du Louvre, de Britse Royal Collection en de Galleria Borghese, in combinatie met werken uit de collectie van het Centraal Museum. Te zien tot en met 13 september 2026 in het Centraal Museum Utrecht.

Utrechtse roots, Italiaanse invloeden

Als een van de weinige niet-Italianen kreeg Honthorst in Rome prestigieuze opdrachten voor altaarstukken. Hij wist invloedrijke verzamelaars aan zich te binden en ontwikkelde een herkenbare stijl, sterk beïnvloed door het licht-donkercontrast dat in Italië revolutionair was. Na zijn terugkeer in Utrecht in 1620 moest hij zijn sporen opnieuw verdienen en sloot hij aan bij wat in de smaak viel. Hij schilderde levendige genrestukken, musicerende gezelschappen en legde zeer later meer toe op portretschilderen. Honthorst bewoog zich moeiteloos tussen genres en opdrachtgevers en groeide uit tot een zeer succesvol internationaal kunstenaar. Hij begreep precies wat zijn opdrachtgevers wilden en paste zijn stijl daarop aan. Hij schilderde wat zij graag zagen en hierdoor kreeg hij belangrijke opdrachten van koninklijke en adellijke families in heel Europa. Waar we kunst vandaag vaak zien als persoonlijke expressie, draaide het in de zeventiende eeuw vooral om vakmanschap, reputatie en inkomen.

In alles anders dan Rembrandt

Honthorst is een de meest succesvolle kunstenaars in het bruisende kunstklimaat van de zeventiende eeuw, een periode die nu wordt bepaald door de bloeiperiode van de Hollandse schilderschool van Rembrandt, Frans Hals en Johannes Vermeer. Maar in de zeventiende eeuw draaide het maar om twee namen: Gerard van Honthorst en de jongere Rembrandt. Zij waren dé grote historieschilders van de Noordelijke Nederlanden, met belangrijke opdrachten, een invloedrijk netwerk en uitzonderlijk veel goedbetalende leerlingen. Toch waren hun werkwijzen totaal verschillend. Gerard van Honthorst reisde als jonge Utrechter naar Rome en ontwikkelde zich tot een schilder die zich soepel aanpaste aan zijn opdrachtgevers en uiteindelijk hofschilder werd. Rembrandt, afkomstig uit Holland, volgde juist zijn eigen koers. Hij kreeg prestigieuze opdrachten in Amsterdam, maar liet zich minder leiden door verwachtingen van buitenaf.

Een reis door de tijd

Wie naar Honthorsts werk kijkt, ziet iets vertrouwds én iets vreemds. Gezichten, interieurs en alledaagse scènes zijn direct herkenbaar, net als universele thema’s als liefde, plezier en ijdelheid. Maar de betekenis achter die beelden is niet altijd meteen duidelijk. In de zeventiende eeuw zat beeldtaal vol religieuze en morele symboliek die toen vanzelfsprekend was. Een schedel verwees bijvoorbeeld naar de vergankelijkheid van het leven. Kinderen in een schilderij waren in koninklijke kringen belangrijk om laten zien. Hun afbeelding gaf aan dat er gezonde erfgenamen waren en een familielijn werd voortgezet. Wat 400 jaar geleden algemeen bekend was, heeft nu jouw aandacht en gedachten nodig. Wat herken je niet, en wat herken je meteen? In de tentoonstelling helpen kijkkaarten met opdrachten, geluid en geur en gratis rondleidingen met kijkcoaches je om die beeldtaal te ontrafelen.

Meer info:

Gerard van Honthorst – in alles anders dan Rembrandt, tot en met 13 september 2026 in Centraal Museum Utrecht:

https://www.centraalmuseum.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/gerard-van-honthorst-in-alles-anders-dan-rembrandt

Recente en oudere musea blogs: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/