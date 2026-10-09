Gefeliciteerd by Matia

PostNL geeft op 10 augustus 2026 het kaderpostzegelvel Gefeliciteerd uit, met daarop 5 verschillende postzegels die specifiek ontworpen zijn voor felicitatiepost. Opmerkelijk is dat het postzegelvel 5 zegels bevat en niet de standaard 10 zegels.

Hoewel het aantal verzonden brieven en kaarten is toegenomen van 45 miljoen in 1875 naar 1,53 miljard in 2025 is de aard daarvan veranderd. Deze post bestaat inmiddels voor het grootste deel uit zakelijke post. De verzending van persoonlijke post is door het gebruiksgemak van de sociale media sterk afgenomen. Toch worden jaarlijks nog miljoenen kaarten verstuurd en dat gebeurt naast de decemberfeestdagen vooral rond verjaardagen, geboortes of andere feestelijke gebeurtenissen. Ontvangers waarderen een kaart of brief per post nog steeds hoger dan een berichtje via de sociale-mediaplatforms. Het aantal pakketten is in de genoemde periode van anderhalve eeuw toegenomen van 1 naar 376 miljard en ook daaronder bevinden zich vele pakketten die te maken hebben met gebeurtenissen die felicitaties verdienen. Kaartjes, brieven of opgestuurde cadeautjes zijn extra feestelijk voor de ontvanger met een postzegel die onderstreept dat de afzender de verjaardag, de geboorte of bijvoorbeeld het gehaalde examen, de bruiloft of de verhuizing op afstand meeviert.

De vijf postzegels tonen tekeningen die passen bij felicitaties, zoals cadeautjes, een taart, sterren, hartjes, feestelijke drankjes, strikken, een bos bloemen en muzieknoten.

Matia Heesakkers: ‘Het ontwerp moest felicitaties in de brede zin van het woord weergeven. Het ging dus niet alleen om verjaardagen en ik heb eerst alle elementen verzameld die voor alle mogelijke vieringen in aanmerking komen, zoals bloemen, cadeautjes en taarten. De uitstraling moest vrolijk en kleurrijk zijn, wat ik nastreef in al mijn werk. Ik gebruik vaak dieren in mijn ontwerpen en vond het leuk om ook op dit ontwerp een hond, een poes, lieveheersbeestjes en een vogeltje in te passen. Uit al mijn schetsen heb ik een keuze gemaakt, zo is bijvoorbeeld mijn tekening van een postbode afgevallen. In de ruimte boven de postzegels heb ik zoveel mogelijk verschillende losse elementen gebruikt, zoals sterren, bloemen, strikken, aardbeien en muzieknoten. Het postzegelvel heb ik een gestreepte rand meegegeven, vergelijkbaar met de rand die op luchtpostenveloppen wordt gebruikt. Dat is een extra verwijzing naar het versturen van felicitatiepost die op de deurmat valt.’

Heesakkers gebruikt in al haar ontwerpen voor tekst die niet standaard is bij de opdrachtgever haar eigen handschrift, dus ook voor het woord ‘Gefeliciteerd!’ en het artikelnummer op dit postzegelvel.

Bron: Persbericht PostNL.

Let op: De in dit artikel beschreven zegels zijn persoonlijke- of kaderpostzegels. Deze worden niet in een catalogus of album opgenomen.