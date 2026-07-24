Feesten, feesten en feesten

Feesten in de zomervakantie. Wie wil dat niet? Drank, dansen en genieten van allerlei soorten muziek. Meestal is de sfeer gezellig en is het gekoppeld met een ander evenement. Bijvoorbeeld de Gentse feesten, Zomercarnaval Rotterdam, Vierdaagse feesten en de Tilburgse kermis. Dus geniet nu het nog kan in eigen land met mooi weer. Sunshine en music, baby!

Vierdaagsefeesten

De Nijmeegse Vierdaagsefeesten zijn een jaarlijks terugkerend evenement dat sinds 1970 gehouden wordt in de week van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is meestal de derde volle week van juli. Dit jaar worden ze gehouden van 18 tot en met 24 juli 2026. Tot 1998 stond het evenement algemeen bekend als de Zomerfeesten, maar die naam is vervangen door de huidige, om voor de buitenstaanders de link met de wandelmars zelf te vergroten. In de volksmond spreekt men soms nog wel van “de zomerfeesten”. Zie de site: https://www.vierdaagsefeesten.nl/

Tijdens dit evenement treden er in de gehele binnenstad van Nijmegen diverse artiesten op, in zeer uiteenlopende muziekstijlen. Jaarlijks trekken de Nijmeegse Vierdaagsefeesten ongeveer 1,5 miljoen bezoekers in 7 avonden. Het recordaantal mensen dat de feesten bezocht staat op 1.625.000 bezoekers in 2019. Er staan grote podia met popmuziek op de Grote Markt, in de Molenstraat, op het Mariënburgplein/Faberplein, Plein 1944 en het Kelfkensbos. In het Kronenburgerpark is sinds 2022 een podium voor elektronische muziek, dit was tot 2019 een podium voor jazz en wereldmuziek. Op het Joris Ivensplein wordt Nederlandstalige schlagermuziek gespeeld. Valkhof Festival (voorheen de-Affaire) is gedurende de week in het Valkhof te vinden met voornamelijk rock en alternatieve muziek; discotheek The Matrixx organiseert naast het hoofdpodium op de Waalkade ook een dance-event in het Hunnerpark. Aan de overkant van de Waal wordt het Festival op het Eiland gehouden, voorheen Habana aan de Waal. Volgens traditie wordt op zondagavond een groots vuurwerk ontstoken vanaf de Waal (“Waal in Vlammen”). In 2012 en 2013 ging dit niet door wegens herstelwerkzaamheden aan de Waalkade. In 2014 werd het vuurwerk op dinsdagavond afgestoken, echter vanaf 2015 is dit verplaatst naar de zondagavond zodat ook de wandelaars naar het event zouden kunnen komen. In 2020,en 2021 werd het vuurwerk niet afgestoken vanwege de coronapandemie die in 2020 uitbrak met als gevolg dat de Vierdaagsfeesten in die jaren in z`n geheel werden afgelast. In 2026 werd het vuurwerk twee dagen later afgestoken vanwege een technisch mankement op de boot waar vanaf het vuurwerk werd afgestoken. Hierbij was olie gelekt die in contact was gekomen met het vuurwerk waardoor het vuurwerk op zondagavond niet veilig kon worden afgestoken en de show die dag op het laatste moment moest worden afgelast. Als alternatief werd het vuurwerk dat jaar op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse afgestoken. Een ander traditioneel optreden is het gevelconcert op de Grote Markt, dat op de zondagavond gehouden wordt. Dit concert werd in 1983 voor het eerst gehouden in de Molenstraat en verhuisde in 1987 naar de Grote Markt. In 2015 werd dit geannuleerd vanwege het verplaatste vuurwerk, maar vanaf 2017 werd het weer hervat.

Tilburgse Kermis

De Tilburgse Kermis is de grootste kermis in de Benelux. Deze kermis wordt gehouden in de Noord-Brabantse plaats Tilburg. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit binnen- en buitenland, in een 4,5 kilometer lang lint door het centrum van de stad. De kermis trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers en is daarmee een van de best bezochte evenementen van Nederland. In 2010 bestond de Tilburgse Kermis 440 jaar, eigenlijk bleek dit later al 443 jaar te zijn. Hoewel de kermis voor het merendeel uit moderne attracties bestaat is er ook plaats ingeruimd voor een nostalgische kermis. Zie de site: https://kermistilburg.nl/

Zomercarnaval Rotterdam

Rotterdam telt momenteel meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Met dit brede scala aan afkomsten staat de havenstad bekend als een van de meest diverse en multiculturele steden van Europa en de wereld. Tijd voor een mega feest in het laatste weekend van juli. Het Zomercarnaval Rotterdam vindt in 2026 plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli. Het absolute hoogtepunt, de kleurrijke Straatparade, trekt op zaterdag 25 juli 2026 vanaf 12:00 uur over een 5 kilometer lange route door het centrum van de stad. De optocht start traditioneel op de Blaak en voert onder andere langs de Witte de Withstraat, het Museumpark, de Nieuwe Binnenweg en het Weena. Zie de site: https://www.zomercarnaval.org/ Het Zomercarnaval is een jaarlijks evenement in de Nederlandse stad Rotterdam. Het evenement biedt een variant op het carnaval van Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten. Door de jaren heen is het Zomercarnaval zodanig gegroeid dat ook Kaapverdiaanse en Latijns-Amerikaanse groepen meedoen.

Stichting Zomercarnaval Nederland biedt een podium aan cultuurgemeenschappen om door middel van muziek, dans, eten, kostuums en gezelligheid culturele diversiteit te vieren. Het evenement Zomercarnaval Rotterdam zorgt voor verbinding en vreugde onder de deelnemers en publiek. De stichting speelt daarmee een belangrijke rol in het culturele en feestelijke leven in Nederland. Zomercarnaval Rotterdam is een evenement dat zich richt op het samenbrengen van verschillende culturen door middel van tropische carnavalsuitingen, vergelijkbaar met die op de Antillen. De eerste edities van het evenement vonden plaats in Utrecht in 1982 en 1983, waar een aantal Antilliaanse carnavalsverenigingen uit Rotterdam, Utrecht en Amsterdam een optocht hielden over het Jaarbeursplein. Sinds 1984 wordt Zomercarnaval in Rotterdam gehouden en is het evenement uitgegroeid tot een belangrijk deel van Rotterdam maar nog meer nog een deel van de Nederlandse bevolking. Sinds haar oprichting heeft Stichting Zomercarnaval Nederland veel hulp gekregen van een groep vrijwilligers, zowel vast als af en toe wisselend. Het evenement wat ooit begon als een Antilliaans feest, is inmiddels uitgegroeid tot een multicultureel feest dat mensen van verschillende culturele achtergronden samenbrengt om te feesten en te genieten van de diverse culturele uitingen. Zelfs groepen mensen die van oorsprong geen zomercarnaval kennen in hun (carnavals)cultuur maken deel uit van dit evenement en de organisatie. Dit laat zien dat mensen van verschillende culturen kunnen samenleven en feesten, wat gezien de problemen met sociale segregatie tussen verschillende groepen mensen nog steeds belangrijk is.

Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn een feest dat tien dagen lang de hele binnenstad van Gent, de Kuip, inneemt. Het programma omvat zowel gratis als betaalde activiteiten. Naast activiteiten in de openlucht zijn er theatershows, gegidste wandelingen en bezoeken aan monumenten en musea. Dit jaar worden ze gehouden van 17 tot en met 26 juli 2026. Zie de site: https://gentsefeesten.stad.gent/nl

De Gentse Feesten behoren, samen met het Oktoberfest in München, de Vierdaagsefeesten in Nijmegen en Las Fallas in Valencia, tot de grootste volksfeesten van Europa. In 2021 werd de Gentse Feesten erkend als immaterieel erfgoed door de Vlaamse minister van Cultuur.

Het begon bijna twee eeuwen geleden als initiatief van de burgerij, om het werkverzuim van arbeiders in te dammen: voortaan één centraal stadsfeest per jaar in plaats van talloze wijkkermissen. In de jaren 1970 blies zanger en kunstenaar Walter De Buck de verstarde Gentse Feesten nieuw leven in, met groot succes.

Gent, juli 1871. De late zomerzon verdwijnt achter de horizon en Gentenaars van alle rangen en standen maken zich klaar voor het jaarlijkse volksbal op de Kouter. Een ervaren ploeg van ‘lampenisten’ haast zich om, gewapend met lange ladders, de duizenden feeërieke kaarsjes op het plein te ontsteken. Al snel baadt de Kouter in een sprookjesachtig licht, klaar voor het feest.

Sinds het ontstaan van de Gentse Feesten is het volksbal op de Kouter de enige constante die bijna twee eeuwen feesten overleeft. De Nederlandse schrijver E.J. Potgieter beschreef de ‘geïllumineerde muziektempel in het midden van het plein; guirlandes van lampions van boom tot boom … het eigenaardigste schouwspel ter wereld’. Vandaag heet het evenement ‘Bal1900’ en wordt het nog altijd op zondagavond in ware belle-époquestijl georganiseerd op de Kouter. Een historisch relict van een vergeten tijd, want het gelaat van de Gentse Feesten onderging doorheen de jaren grondige veranderingen.