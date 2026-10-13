Eva Besnyö – De bevrijde camera

Fotograaf, feminist, fenomeen: Eva Besnyö (1910 – 2003) veranderde de fotografie voorgoed. Samen met haar tijdgenoten experimenteerde zij volop met haar camera: weg van de schilderkunst, gericht op de werkelijkheid, van dichtbij en vol dynamiek. Te zien in Fotomuseum Den Haag tot en met 31 januari 2027. Eva Besnyö is ook bekend van de kinderpostzegels 1947 (foto’s van kinderen). Aan het einde van de blog vindt u een link waarin uitgebreid wordt ingegaan op de personen van de kinderpostzegels. In verband met copyright van de foto’s van Eva Besnyö verwijs ik naar de links onderaan deze blog.

Bron: geheugen.delpher.nl

Biografie

Eva Besnyö (1910 – Laren 2003) werd geboren in Boedapest. Ze kreeg als tiener een camera van haar vader en dit bleek een doorslaggevend moment voor de rest van haar leven. In Boedapest nam ze les bij de bekende fotograaf József Pécsi, die haar mede aanspoorde om in 1930 naar Berlijn te vertrekken om verder te gaan met fotografie. Door het opkomende fascisme werd ze gedwongen om in 1932 naar Nederland te verhuizen, waar ze al snel bekendheid verwierf als professioneel fotograaf. Besnyö speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie in de 20e eeuw. Ze was een van de bekendste figuren binnen de stroming Nieuwe Fotografie in Nederland, die zich kenmerkte door een moderne, experimentele aanpak en een focus op alledaagse onderwerpen.

Naast haar artistieke werk was Besnyö ook maatschappelijk betrokken. In de jaren ’70 zette ze haar fotografie in als middel om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Haar fotografisch oeuvre omvat een breed scala aan onderwerpen, variërend van portretten en straatfotografie tot landschappen en abstracte composities. Eva Besnyö overleed op 12 december 2003 in Laren.

Fotograaf Eva Besnyö (1910 – 2003) was niet alleen getuige van, maar ook drijvende kracht achter de emancipatie van de fotografie. Samen met haar tijdgenoten experimenteerde zij vrijelijk met een nieuwe beeldtaal: weg van de schilderkunst, gericht op de werkelijkheid, van dichtbij en vol dynamiek.

Dit najaar presenteert Fotomuseum Den Haag één van de grootste overzichtstentoonstellingen ooit van Eva Besnyö’s werk. Deze is samengesteld uit foto’s uit de eigen collectie, de omvangrijkste Besnyö-verzameling ter wereld. Tegen de achtergrond van een ingrijpend veranderend Europa volgt de tentoonstelling Besnyö’s levensloop: van haar eerste ervaringen met de camera in Boedapest en haar vormende jaren in het rauwe Berlijn van de jaren dertig tot haar leven en carrière in Bergen en later Amsterdam, waar zij deel uitmaakte van een vooruitstrevend creatief netwerk. Ook de Tweede Wereldoorlog, die diepe sporen naliet, en haar betrokkenheid bij de Dolle Mina-beweging in de jaren zeventig krijgen een plaats. Met vintageafdrukken, archiefmateriaal, tijdschriften en persoonlijke documenten biedt de tentoonstelling een rijk beeld van Besnyö’s oeuvre én van de twintigste eeuw, waarin politieke omwentelingen en de strijd voor vrouwenemancipatie nauw verweven zijn met haar leven en werk.

Bron: geheugen.delpher.nl

Bron: Persbericht Fotomuseum Den Haag.

Meer info:

Eva Besnyö – De bevrijde camera. Groots overzicht van de fotograaf die de twintigste eeuw een gezicht gaf. Te zien in Fotomuseum Den Haag t/m 31 januari 2027:

https://www.fotomuseumdenhaag.nl/nl/tentoonstellingen/de-bevrijde-camera

Alles over de kinderpostzegels 1947 en over het leven van Eva Besnyö:

Recente en oudere musea blogs: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/