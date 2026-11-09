Decemberzegels 2026: Efteling-promotie-postzegels in sneeuwbol vorm

Jeroen Verhey ontwerper van de Efteling is voor het ontwerp van de tien Decemberzegels 2026 uitgegaan van bolvormige glazen op consoles van de Efteling-sneeuwbollen als aantrekkelijk herinneringsobject van bezoekers aan het park voor thuis, waarin verschillende sprookjesfiguren zijn geplaatst.

Technische gegevens: Jeroen Verheij van de Efteling in Kaatsheuvel is de ontwerper van de Decemberzegels 2026 met 20 postzegels per vel, verkoopperiode maandag 9 november t/m 2 januari 2027, oplage 2.680.000 vellen, drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé B.V. in Haarlem.

Tien zelfklevende Decemberzegels 2026

De ontwerper heeft geheel nieuwe bewoners als zes dieren en vier vogels (alle in het park aan te treffen) voor de vulling van deze sneeuwbollen gekozen, die vergezeld worden door afbeeldingen, die naar de december-feestdagen, brief schrijven, postvervoer, kerstcadeautjes en/of lekker eten & drinken verwijzen.

In de gelaagde afbeeldingen staat of een dier, of een vogel (met daarvoor zelfs sneeuwvlokjes) met een voorwerp op de voorgrond, terwijl op de achtergrond een realistische silhouetafbeelding *) van een gebouw of attractie staat.

De voorwerpen verwijzen of naar de kerst, of naar de posterijen, of naar het winterseizoen in december met zijn jaarlijkse feestdagen aan het einde van het jaar.

De vier zijkanten van de ruimtelijk afgebeelde ronde consoles (met lichtreflexie) van de sneeuwbollen verschillen danig in vorm ten opzichte van elkaar.

*) Het gebruik van de silhouet verwijst naar Anton Pieck als eerste sprookjesfiguur-ontwerper van het Efteling-sprookjespark.

Tien zelfklevende Decemberzegels 2026

De vos met veer staat op de voorgrond met daarachter het gebouw Efteling Wonder Hotel. Het inktpotje en de drup inkt verwijzen naar de veer waarmee vroeger werd geschreven. In het Efteling-hotel kun je slapen in dromerige kamers of sprookjesachtige themasuites, waarin je verder kunt dromen over wonderlijke belevenissen in de Efteling. De kat naast een met slagroom gevulde en dampende kop koffie op de voorgrond met daarachter het gebouw (met daarboven vliegende vleermuizen), waarin de attractie Danse Macabre wordt gespeeld. In dit spectaculaire spookspookverhaal speelt een vervloekte en eigenzinnige dirigent de hoofdrol vol met duistere en onverwachte wendingen.

3. Het konijn met een strik versierd kerstcadeau op de voorgrond. Daarachter staat het Sprookjesbos met daarin het Kabouterdorp. In dit dorp staan meerdere paddenstoel- en kabouterhuisjes.

4. De kraai op een tak met een hulsttakje in zijn snavel staat op de voorgrond met daarachter het gebouw Doornroosje. In dit kasteel bevinden zich verschillende vertrekken met ramen, waardoor de bezoeker zicht krijgt op slapend Doornroosje, een bewegingsloos spinnende fee achter het spinnewiel en twee slapende koks in de kasteelkeuken met allerlei keukengerei en ingrediënten. Een varken hangt er aan het braadspit.

5. De duif met een brief in de snavel op de voorgrond met daarachter het Pagode-gebouw. Vanaf de ronddraaiende Thaise tempel op 45 meter hoogte kan van een fenomenaal uitzicht over de Efteling en het groen van de omgeving worden genoten.

6. De trotse pauw bewondert zich zelf in de reflexie van de kerstbal op de voorgrond met

daarachter Symbolica. Bij deze attractie in het betoverende paleis komt de fantasie aan bod bij de grens-overschreiding van werkelijkheid naar droom. Tovenaar Pardoes zorgt ervoor dat elk bezoek verrassend en betoverend is tijdens de tocht door de geheime gangen en magische vertrekken van het paleis.

7. De gekroonde kikker met brandende kaars staat op de voorgrond met daarachter de attractie Fata Morgana. Diep in het paleis van de sultan met duistere gevangenissen (met daarin ratten en criminelen) ligt een schitterende schat verborgen. Per boot kom je in aanraking met allerlei oosterse taferelen van rijkdom en armoede. Een reus beschermt de edelstenen, zilveren kandelaren en goudstukken van de sultan.

8. De uil met een stralende lantaarn staat op de voorgrond met daarachter Efteling Bosrijk. Dit hotel behoort tot een van de vier verblijf- en slaapplaatsen van het Efteling vakantie park.

9. De zwaan met een hulsttakje in de snavel staat op de voorgrond en daarachter Baron 1898. Bij deze stalen vloerloze achtbaan met een hoogte van 37½ meter stort je in vrije val naar beneden.

10. De eekhoorn met gestrikte kerstbal staat op de voorgrond. Daarachter staat het gebouw Huis met de vijf zintuigen dat als hoofdentree van het park functioneert. Het opvallende dak bestaat uit vijf grote punten. Iedere punt vertegenwoordigt een zintuig van de vijf koningszonen, die niet wisten wie de vader zou moeten opvolgen. Zij regeren samen na de dood van de vader ieder met zijn best functionerend zintuig.

Duiding achtergrondafbeeldingen

Bijzonder jammer is het feit dat Efteling me geen toestemming heeft willen geven kleurenfoto’s van de gestileerde achtergrondafbeeldingen van gebouwen en attracties in het artikel op te nemen. De postzegelafbeeldingen zouden met de foto’s ongetwijfeld meer herkenbaar en aansprekend overge-komen zijn, zoals dat eens met maximumkaarten het geval is geweest in ons land.