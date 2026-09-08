De verspillingsvrije week van 7 tot en met 13 september 2026

Doe mee met de Verspillingsvrije Week. Ga de uitdaging aan en gooi een week lang geen eten weg tijdens de Verspillingsvrije Week. Als alle Nederlanders thuis een week geen voedsel verspillen, besparen we bijna 18 miljoen maaltijden. Doe jij ook mee van 7 tot en met 13 september 2026? Samen maken we Nederland verspillingsvrij.We weten dat niemand wil verspillen. Toch gooien Nederlanders gemiddeld 25,5 kilo eten per persoon per jaar weg.

Tips om verspilling te voorkomen

Door slim om te gaan met anders lopende eetplannen kun je voedselverspilling voorkomen. Bekijk de tips:

Kook met wat je hebt

Mis je een of meerdere ingrediënten? Ren niet meteen naar de supermarkt, maar kijk eerst wat je nog in huis hebt. In de koelkast, voorraadkast en vriezer staan misschien nog producten die je prima kunt gebruiken als alternatief. Denk aan diepvriesgroente en -fruit, ingevroren vis of een blik gepelde tomaten in plaats van verse tomaten.

Je hebt het in huis

Onverwachts extra eters aan tafel? Geen stress. Producten uit je voorraadkast en vriezer kunnen je helpen om een maaltijd snel uit te breiden. Denk aan een blik peulvruchten die je toevoegt aan een currysaus of wrapvulling. Pasta of couscous die je gebruikt om een salade aan te vullen. Of een blik tomatenblokjes en diepvriesgroente waarmee je extra pastasaus maakt.

De vriezer is je beste vriend

Heb je eten over doordat er minder eters waren dan gepland? Of ga je spontaan ergens eten terwijl er thuis boodschappen op moeten? Door maaltijdrestjes en ander eten in te vriezen kun je de houdbaarheid met maanden verlengen. Denk aan groente en fruit, maar ook geraspte kaas, losgeklopte eieren en vlees (doe dit voor of op de ‘te gebruiken tot’-datum).

Deel met anderen

Heb je ingrediënten over of meer eten gemaakt dan je op kan? Maak er dan eens iemand anders blij mee. Denk aan buren, familie of vrienden.

Voedselverspilling bij Nederlanders thuis verder gedaald naar 25,5 kilo

Uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat de hoeveelheid voedselverspilling bij Nederlanders thuis verder is afgenomen. In 2025 verspilden huishoudens gemiddeld 25,5 kg vast voedsel per persoon. Dit staat gelijk aan het gewicht van 1 maaltijd per week, een jaar lang. In 2015 werd er nog 36 kg vast voedsel per persoon verspild.

Het Voedingscentrum meet elke 3 jaar de hoeveelheid voedselverspilling bij Nederlandse huishoudens. In 10 jaar tijd is de hoeveelheid bijna 30% gedaald. Het doel waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd is 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goal 12.3).

De belangrijkste cijfers op een rij

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit het onderzoek:

In 2025 verspilden huishoudens gemiddeld 25,5 kg vast voedsel per persoon.

Omgerekend is dat 100 euro per persoon per jaar wat huishoudens kunnen besparen.

In 10 jaar tijd is de hoeveelheid voedselverspilling door huishoudens bijna 30% gedaald.

Brood, groente, fruit, aardappelen en zuivel worden het meest weggegooid door Nederlandse consumenten.

81% van de Nederlanders denkt (veel) minder te verspillen dan gemiddeld. Daarmee wordt het eigen verspilgedrag onderschat.

Meer info:

Samen tegen voedselverspilling: https://samentegenvoedselverspilling.nl/