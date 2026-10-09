De toekomst in het verleden

Het is altijd leuk om in oude tijdschriften te lezen hoe men toen naar de toekomst keek. Naar onze tijd dus, of in dit geval zelfs naar ruim 100 jaar terug.

In het eerste nummer uit 1885 van het tijdschrift voor postzegelkunde (philatelie kwam als term in Nederland pas later in gebruik) stond een bericht over ‘Het postzegelalbum van de toekomst’.

Uit het artikel valt o.a. op te maken dat men het nogal een nadeel vond om wanneer een nieuw album werd uitgegeven, alle postzegels te moeten losweken en in het nieuwe album onder te brengen.

Een eenvoudige oplossing zou natuurlijk een losbladig album zijn. Alhoewel het nog geruime tijd duurde voordat losbladige albums gebruikelijk werden, bleek er toch al een te bestaan in 1885.

Het eerste postzegelalbum met verwisselbare bladen in een schroefband verscheen voor zover uit de historische bronnen blijkt in 1884. Het ging om het Duitse „Mechanisches Briefmarkenalbum”, uitgegeven door Dauth. Dit album maakte het mogelijk om afzonderlijke bladen toe te voegen, te verwijderen of te vervangen zonder de hele verzameling opnieuw te hoeven inbinden. Ik heb hier zelf nooit een exemplaar van gezien.

De oudste losbladige albums die ik ooit in handen gehad heb zijn in ieder geval tientallen jaren jonger.

Hieronder de volledige tekst van het artikel. (in het Nederlands)