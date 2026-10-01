De kruikenzeikerds van Tilburg

Standbeeld Willem II

Voorafgaand aan een bezoek aan de stad Tilburg vroeg ik me af wat ik van deze stad wist. Ik kwam niet verder dan drie items: Willem II; grootste kermis en kruikenzeikerds. Van de kruikenzeikerds wilde ik wel wat meer weten.

Koning Willem II

Koning Willem II hield van Tilburg. Hij voelde zich er veilig en gelukkig. Hij wilde er graag wonen en liet een Paleis bouwen. Hij legde de eerste steen in 1847 maar helaas stierf hij drie weken voor het klaar was. Het paleis werd door de koninklijke familie overgedragen aan de gemeente Tilburg, op voorwaarde dat er een Hogere Burger School (HBS) in gevestigd zou worden, Dat gebeurde en werd het Koning Willem II College gedoopt. De bekendste leerling van deze HBS is Vincent van Gogh, die de school bezocht in de periode 1866-1868.

Het voormalige paleis van Koning Willem II is nu een onderdeel van het gemeentehuis van Tilburg en heet daarom ‘Paleis-Raadhuis’. De stad ‘ademt’ Willem II. Het stadion van de Tilburgse voetbalvereniging Willem II is ook naar Koning Willem II genoemd. En door een standbeeld van Willem II zijn deze koning en de stad Tilburg onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vincent van Gogh

Grootste kermis

De Tilburgse Kermis is de grootste kermis in de Benelux. Tilburg is daar trots op. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit binnen- en buitenland, in een 4,5 kilometer lang lint door het centrum van de stad. Op onderstaand postzegelvel van Tilburg staat boven het rad vermeld: ‘Grootste kermis van Nederland’.

Kruikenzeikers

‘Kruikenzeiker’ is de bijnaam die inwoners van Tilburg kregen van inwoners uit omliggende plaatsen.

In vroeger tijden kende Tilburg veel textielfabrieken en werd daardoor ook wel “de wolstad” genoemd. De inwoners spaarden urine in kruiken. De urine werd verkocht aan de textielfabrieken die deze urine gebruikten om de wol een stevige structuur te geven. Ook arbeiders spaarden meerdere plasjes op in kruiken en namen deze mee naar de fabriek. Als herinnering aan dit gebruik staat in de Nieuwlandstraat het beeld “De Kruikenzeiker”. Tijdens carnaval noemen de Tilburgers zichzelf ook Kruikenzeikers of Kruiken, en de stad wordt Kruikenstad genoemd.

wolfabriek

(Bron: Postiljon –Topical Covers)