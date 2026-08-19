De historie van de Champions League-hymne

Voorafgaand aan iedere wedstrijd in de Champions League, het grootste voetbaltoernooi voor clubteams in Europa, wordt altijd de Champions League-hymne gespeeld. De melodie is voor een groot deel gebaseerd op een muziekstuk van de Duitse barokcomponist Georg Friedrich Händel (1685-1759): Zadok the Priest. Traditiegetrouw wordt dit lied gespeeld tijdens het zalven van een Britse koning of koningin in de Westminster Abbey in Londen. De laatste keer bij de kroning van Koning Charles III in Westminster Abbey op 6 mei 2023. Wie is Georg Friedrich Händel en wie is de componist van de Champions League-hymne? Nu vinden de laatste wedstrijden in de play-offs om mee te doen met het grote toernooi, dat zal starten op 8-10 september 2026. De finale wordt gehouden in het Metropolitano Stadion in Madrid op 5 juni 2027.

Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) was een Duits-Britse barokcomponist. Händel schreef veel muziek-dramatische werken: 42 opera’s, 29 oratoria, meer dan 120 cantates, trio’s en duetten. Dat komt overeen met ongeveer 2000 aria’s. Verder Engelse, Duitse, Italiaanse en Latijnse kerkmuziek, serenades en odes. Onder zijn instrumentale werken vallen de orgelconcerten, concerti grossi, ouvertures en kamermuziek zoals fluit-, hobo- en vioolsonates en werken voor klavecimbel en orgel. Samen met Johann Sebastian Bach, die in hetzelfde jaar (1685) werd geboren, wordt Händel als een van de grootste componisten van zijn tijd gezien. Händel componeerde in totaal meer dan 610 werken, waarvan vele nog steeds worden uitgevoerd.

De Champions League-hymne

De moderne voetbalhymne werd in 1992 geschreven door de Engelse componist Tony Britton. De UEFA, organisator van de Champions League, had hem gevraagd een krachtig muziekstuk te maken. Het Europese voetbal had in deze periode te maken met een imagoprobleem, onder meer door grote problemen rondom hooligans. Het nieuwe toernooi voor de allerbeste clubs in Europa, moest het voetbal weer wat van zijn klasse teruggegeven. Een stijlvol muziekstuk kon daarbij helpen. Tony Britton liet zich als gezegd inspireren door Händel’s Zadok the Priest. Dit werk sprak hem aan vanwege de “kracht, succes en grandeur” die volgens hem van het muziekstuk uitging.

Zadok the Priest (HWV 258) is een 4-stemmige Engelstalige hymne, geschreven door Händel. Het werk is bekend als kroningshymne. Tijdens de Britse kroningsliturgie wordt deze hymne traditiegetrouw gezongen tijdens het zalven van de koning. Ze wordt uitgevoerd sinds de kroning van koning George II. Hierbij wordt de bijbelse symboliek van de goddelijke zalving van koning Salomo benadrukt. Tijdens de kroningsliturgie wordt dit normaal gezongen door het knapenkoor van Westminster Abbey. Het stuk werd voltooid voor oktober 1727 en werd toen voor het eerst uitgevoerd. Händel gebruikte verschillende maatsoorten voor deze feestelijke barokke compositie. Het is met begeleiding van groot orkest, waaronder baroktrompetten. Dit stuk wordt gerekend tot de bekendste werken uit het oeuvre van de componist.

De hymne die we tegenwoordig voorafgaand aan alle Champions League-wedstrijden horen, betreft een uitvoering van het Royal Philharmonic Orchestra in samenwerking met het koor van de Academy of Saint Martin in the Fields.

Veel tekst heeft de Champions League-hymne niet. In de drie officiële talen van de UEFA (Duits, Frans en Engels) wordt duidelijk gemaakt dat de spelers die op het veld staan tot de allerbeste behoren en dat de Champions League het grootste toernooi is waaraan een clubspeler deel kan nemen.

Tekst van de hymne:

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Bron historiek: https://historiek.net/champions-league-hymne-geschiedenis-tekst/83368/

Meer info:

UEFA Champions League 2026/2027:

https://en.wikipedia.org/wiki/2026%E2%80%9327_UEFA_Champions_League