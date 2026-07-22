De Faeröer Eilanden hebben vier onderzeese tunnels
51 jaar geleden verschenen de eerste postzegels van een tot dan toe voor velen vrij onbekende eilandengroep. De Faeröer eilanden, behorende tot Denemarken en gelegen tussen Schotland, IJsland en Noorwegen.
Op 1 april 1976 werden de eilanden postaal zelfstandig met de oprichting van ‘Postverk Foroya’. Dit feit werd dit jaar herdacht met een blokje.
Tijdens de tweede wereldoorlog werden de eilanden door de Britten bezet. Dit om te voorkomen dat het Duitse gezag, dat inmiddels moederland Denemarken bezet had, zich zou uitspreiden tot de Faeröer eilanden. Filatelistisch gezien hebben we daar onderstaande opdrukzegels aan overgehouden.
De postzegels van deze eilanden hebben ongetwijfeld tot meer bekendheid geleid. Zeker onder filatelisten.
De eilanden zijn welvarend en hebben een goede infrastructuur met inmiddels vier onderzeese tunnels. Deze bijzondere tunnels zijn allen bij de opening herdacht met een serie postzegels.
In 2002 werd de Vágatunnilin geopend. Deze verbindt de luchthaven op Vágar met het hoofdeiland Streymoy waar de hoofdstad Tórshavn ligt.
In 2006 werd de Norðoyatunnilin geopend. Deze verbindt de eilanden Eysturoy en Borðoy waardoor het oostelijke Klaksvik voortaal via de weg vanaf Tórshavn of de luchthaven zonder veerboot bereikbaar werd.
In 2020 werd de Eysturoyartunnilin geopend. Dit is een bijzondere tunnel met een splitsing waarvoor de eerste onderzeese rotonde ter wereld gebouwd werd. Vanaf Tórshavn kun je via deze tunnel nu snel naar Klaksvik, Runavik of naar Eysturoy. Tot 2020 moest je daarvoor omrijden via de noordelijker gelegen Streymin brug (hieronder postzegels met de tunnel en daaronder de Streymin brug).
De nieuwste tunnel werd geopend in 2023 en verbind het eiland Sandoy met Tórshavn. Deze tunnel heeft een lengte van maarliefst 11 kilometer.
|Tunnel
|Verbindt
|Lengte
|Geopend
|Vágatunnilin
|Streymoy – Vágar
|4,9 km
|2002
|Norðoyatunnilin
|Eysturoy – Borðoy (Klaksvík)
|6,3 km
|2006
|Eysturoyartunnilin
|Streymoy – Eysturoy
|11,2 km
|2020
|Sandoyartunnilin
|Streymoy – Sandoy
|10,8 km
|2023
In 2015 heb ik zelf een bijzonder mooie rondreis gemaakt op de Faeröer eilanden en ben daarbij ook door de eerste twee tunnels gereden. Ben jij wel eens op de Faeröer eilanden geweest of heb je plannen?
Klik hier om postzegels van de Faeröer eilanden te bekijken bij PostBeeld
5 reacties
Vanaf 1 juli moeten we invoerrechten betalen voor levering van postzegels uit de Far Oer.
Zo wordt de filatelie kapot gemaakt in ons land.
Dat kapotmaken heeft “de Far Oer” zelf al gedaan. Een jaarcollectie van 25 zegeltjes voor €100.
En het is Europese regelgeving, dus niet alleen in ons land. Er wordt zoveel online over de grens besteld dat de regeringen daar nu een graantje (een paar eurootjes) van willen meepikken.
Leuk die nieuwe opzet van Freestampcatalogue.
Kan iemand mij duidelijk maken wat er met alle artikelen op Postzegelblog in het verleden is gebeurd?
Zijn die ergens te vinden of zijn ze doorgestuurd naar de prullenbak?
Het grootste deel van de artikelen, in ieder geval van na 2016 is nu gewoon te vinden op Freestampmagazine. Alles nu ook in zes talen.
Indrdaad, men is al langer bezig het voor verzamelaars onaantrekkeljik te maken om postzegels te kopen uit niet-EU landen. Sinds 1 juli is daar nog een schepje bijgedaan. Een voorbeeld:
Kocht drie postzegelboekjes (nieuwtjes) bij Canada Post. Prijzen CAD 7.44 – 12.40 en 9.92.
Inklaringskosten:
– btw 9% (vaak rekent men abusievelijk ook wel 21%)
– afhandelingskosten € 10.00
– invoerrechten 3x € 3.00.
Alles bijeen was het dus € 21.46. Voor een zending van nominaal € 18.77 (Kennlijk had men de omrekening met Amerikaanse dollars gedaan).
Onaanvaardbaar!! Maar wat doe je eraan?
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