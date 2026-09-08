David Alaba – Österreichs Fußballstar

Die Österreichische Post ehrte David Alaba 2026 mit einer eigenen Sonderausgabe und eröffnete damit die neue Briefmarkenserie „Sport“. Der von Melanie Musegg gestaltete Briefmarkenblock enthält zwei Marken.

David Alaba wurde am 24. Juni 1992 in Wien geboren und zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballspielern seiner Generation. Seine Karriere begann beim SV Aspern und bei Austria Wien, bevor er bereits mit 16 Jahren zum FC Bayern München wechselte. Dort entwickelte er sich zu einem vielseitigen Abwehrspieler und wurde vor allem als linker Verteidiger bekannt.

Mit Bayern München gewann Alaba zahlreiche nationale und internationale Titel. Besonders herausragend waren die Champions-League-Siege 2013 und 2020, jeweils verbunden mit dem Gewinn des Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Insgesamt wurde er zehnmal deutscher Meister und sechsmal DFB-Pokalsieger.

2021 wechselte Alaba zu Real Madrid. Bereits in seiner ersten Saison gewann er mit den „Königlichen“ die spanische Meisterschaft und die Champions League. In Madrid setzte er seine Erfolgsgeschichte fort und gewann weitere große Titel, darunter eine zweite Champions League mit dem Verein.

Auch für die österreichische Nationalmannschaft ist Alaba eine wichtige Persönlichkeit. Seit seinem Debüt als 17-Jähriger hat er Österreich bei zahlreichen internationalen Turnieren vertreten und die Mannschaft als Kapitän angeführt. Seine Vielseitigkeit, technische Qualität und Führungsstärke machten ihn zu einem der bekanntesten österreichischen Fußballer der Gegenwart.

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