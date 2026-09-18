Celebrating the Icons of Art in Wassenaar

Museum Voorlinden pakt voor haar tiende verjaardag van 12 september 2026 tot en met 7 maart 2027 uit met een zeer uitzonderlijke en feestelijke tentoonstelling: Celebrating the Icons of Art. Daarin ontmoeten hedendaagse iconen uit de museumcollectie meesterwerken uit de 20ste eeuw. In deze ontmoeting krijgt het vertrouwde een onverwachte wending en worden verrassende verbanden zichtbaar. Voor de feestelijke jubileumtentoonstelling wordt voor het eerst in haar bestaan het gehele museum omgebouwd! Allemaal naar Wassenaar?

Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een Nederlands particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst op het Landgoed Voorlinden te Wassenaar in Zuid-Holland. De erin ondergebrachte kunstverzameling van Joop van Caldenborgh staat bekend als de Caldic Collectie, de grootste particuliere kunstcollectie in Nederland.

Caldic Collectie

De ontsluiting van de omvangrijke kunstverzameling gebeurt via het tentoonstellen van de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen in en buiten het museum. Delen van de collectie, die Van Caldenborgh zelf “eclectisch” noemt, waren te zien in twee tentoonstellingen in Rotterdam: in 2002-2003 Imagine you are standing here in front of me in Museum Boijmans Van Beuningen en in 2011 I promise to love you in de Kunsthal.

De Caldic Collectie van moderne en hedendaagse kunst, bijeengebracht sinds de vroege jaren zeventig, bestaat uit schilderijen, beelden, collages en fotografie, voornamelijk uit de 20e eeuw. Hieronder zijn werken van Ai Weiwei, Atelier Van Lieshout, Philip Akkerman, Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers, Joseph Cornell, Tracey Emin, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Yayoi Kusama, Ron Mueck, Maurizio Nannucci, Ernesto Neto, Bridget Riley, Cindy Sherman, Sam Taylor-Wood, James Turrell, Gyz la Rivière en Robert Zandvliet. Voor Museum Voorlinden heeft James Turrell een lichtkoepel Skyspace vervaardigd. Er staan ook Richard Serra’s stalen sculptuur Open ended en grote glazen objecten van Roni Horn. De beelden in de nabijgelegen Beeldentuin Clingenbosch van de familie Van Caldenborgh zijn op afspraak te bezoeken. Hieronder zijn werken van Armando, Antony Gormley, Anish Kapoor, Sol LeWitt, Richard Long, Paul McCarthy, Mario Merz, Henry Moore, Petra Morenzi, Panamarenko, Jean Tinguely en Carel Visser.

Acht kunstwerken uit de collectie van museum Voorlinden en twee natuurfoto’s zijn afgebeeld op het maandag door PostNL uitgebrachte postzegelvel over het museum op 17 juli 2017. In samenwerking met PostNL en ontwerper Gerard Hadders koos het museum de afbeeldingen uit duizenden kunstwerken die Voorlinden in zijn bezit heeft.

“Er is een aantal vaste werken uit onze collectie, die een plek op het postzegelvel verdienden. De Couple under an Umbrella van Ron Mueck is er zo een, mede door de belangrijke rol die de wisselende seizoenen hebben in ons museum”, verklaart Voorlinden-directeur Suzanne Swarts.

“De veranderende jaargetijden zie je met de klok mee ook op het postzegelvel: van het zomerse strandtafereel linksboven, via het najaar met de herfstbladeren, de winter met de sneeuwvlokken en de lente met de hommel”, aldus Swarts.

De ontwerper van de postzegels, Gerard Hadders, wilde op de zegels laten zien welke rol het daglicht heeft om zo de relatie tussen de binnen- en buitenwereld van museum Voorlinden aan te geven. Een schitterend velletje met top kunstwerken!

Celebrating the Icons

Sommige kunstwerken laten je niet meer los. Ze branden zich vast op je netvlies, blijven verrassen, ontroeren, inspireren en nestelen zich zelfs in het collectieve geheugen. In Celebrating the Icons of Art worden dit soort meesterwerken uit de twintigste eeuw samengebracht met hedendaagse topstukken uit de collectie van Voorlinden. In de tentoonstelling ontdek je hoe kunstenaars voortbouwen op wat hen voorging, hoe ideeën door de tijd reizen en telkens opnieuw vorm krijgen. Kunstgeschiedenis blijkt dan geen vaststaand verhaal, maar een levendige uitwisseling tussen verleden en heden, een netwerk van invloeden, verwijzingen en nieuwe inzichten.

Soms zie je in Celebrating the Icons of Art direct een verwantschap in vorm, kleur of idee. Soms lijkt de verbinding minder vanzelfsprekend. Maar in elke ontmoeting gebeurt iets bijzonders: de kunstwerken spreken tot elkaar, laten zich van een onverwachte kant zien en krijgen een nieuwe betekenis. Zo ontstaat een feestelijke ontmoeting tussen verleden en heden: een viering van iconische kunst én van tien jaar Voorlinden.

De tentoonstelling omvat werk van onder anderen Francis Bacon, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Nick Cave, Félix González-Torres, Damien Hirst, David Hockney, Martha Jungwirth, Mike Kelley, Yayoi Kusama, Fernand Léger, Roy Lichtenstein, Henri Matisse, Annette Messager, Joan Miró, Claude Monet, Bruce Nauman, Louise Nevelson, Lygia Pape, Gerhard Richter en Bridget Riley.

Met Celebrating the Icons of Art blikt Voorlinden niet alleen terug op 10 bijzondere jaren, maar richt het museum ook de blik vooruit. In de tentoonstelling gaan hedendaagse publiekslievelingen uit de Voorlinden collectie een dialoog aan met 20ste-eeuwse meesterwerken uit de collecties van bevriende musea en instituten. Het zijn werken die ons visuele geheugen hebben gevormd en generaties lang kunstenaars en publiek hebben geïnspireerd. De tentoonstelling laat zien hoe ook kunstwerken uit de eigen collectie van Voorlinden in korte tijd een iconische status hebben verworven. Het zijn werken die duidelijk dierbaar zijn voor vele bezoekers en onlosmakelijk verbonden zijn met de identiteit van het museum.

Bron: Museum Voorlinden

Meer info:

Celebrating the Icons of Art in Museum Voorlinden tot en met 7 maart 2027:

Recente en oudere musea blogs: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/