Canal Parade op 1 augustus 2026 in Amsterdam

Pride Amsterdam

De Pride Amsterdam is een meerdaags evenement met een homocultureel karakter. Het wordt sinds 1996 jaarlijks rondom het eerste weekend van augustus gehouden in de binnenstad van Amsterdam. Hoogtepunt is de Canal Parade, een bonte stoet van boten die op de eerste zaterdag van augustus door de grachten vaart. Oorspronkelijk ging de tocht vanaf het Westerdok via de Prinsengracht, Amstel, Zwanenburgwal en Oudeschans naar het Oosterdok. Sinds 2017 varen de boten in omgekeerde richting, namelijk van het Oosterdok, via de Nieuwe Herengracht, de Amstel en de Prinsengracht naar het Westerdok. De verwachting van de Canal Parade 2026: 1 miljoen bezoekers, 80 boten, totaal 6 km via de grachten en extra beveiliging (na eerdere aanslag in Berlijn). Een kleurrijk geheel, wie houdt van de drukte en om foto’s en films te maken voor de eigen social media!

Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers op dit evenement af en is daardoor een van de drukst bezochte publieksevenementen van Nederland. De Canal Parade wordt tevens rechtstreeks uitgezonden op de tv. In de Verenigde Staten werd de Amsterdam Gay Pride in 2008 uitgeroepen tot de beste Gay Pride-viering van Europa en in 2018 werd de Amsterdamse Pride verkozen tot Beste Publieksevenement van Nederland. Sinds 2019 is Pride Amsterdam bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

De officiële naam van het evenement was aanvankelijk Amsterdam Pride, vervolgens van 2007 t/m 2016 Amsterdam Gay Pride en sinds 2017 Pride Amsterdam. In 2016 viel het samen met de EuroPride en in 2026 is dat wederom het geval. Bovendien vervult het evenement in 2026 de functie van WorldPride.

Op 4 november 2022 werd bekendgemaakt dat de WorldPride in 2026 in Amsterdam georganiseerd wordt. De WorldPride werd voor het eerst in 2000 gevierd in Rome en vindt sinds 2012 elke twee à drie jaar plaats. Meer nog dan reguliere Pride-feesten staat de WorldPride garant voor veel bezoekers van over de hele wereld. Dikwijls is het het grootste lgbtiq-evenement van het jaar. De WorldPride in Amsterdam is tevens de EuroPride van 2026, waarmee het voor de derde keer is dat de EuroPride in de hoofdstad gehouden wordt.

Volgens het nieuwe Pridebeleid was er ook in 2026 weer een maand lang Amsterdam Pride. De laatste week van deze Amsterdam Pride overlapte met de eerste week van de WorldPride-activiteiten, die van 25 juli tot en met 8 augustus 2026 duurden. De Amsterdam Pride werd op 8 juli 2026 geopend tegelijk met de tentoonstelling “Queer Amsterdam, de roze stad” in de Nieuwe Kerk en de Walk of Pride, die vanaf de Dam naar het Homomonument was aangelegd. Tijdens de Amsterdam Pride waren er in de stad een reeks van uiteenlopende activiteiten, waaronder de Pride Art Route en de Shakespeare Club waarmee COC Nederland zijn 80-jarig bestaan vierde.

Op 25 juli 2026 was de Pride Walk die van de Dam naar het Vondelpark liep, waar koningin Máxima de officiële opening van de WorldPride 2026 verrichte, in bijzijn van burgemeester Halsema van Amsterdam en Pride-directeur Lucien Spee.

Village People

Village People is een Amerikaanse discogroep die vooral in de late jaren zeventig van de 20e eeuw succesvol was. De groep is vernoemd naar Greenwich Village, een grote uitgaansbuurt voor homo’s in New York waar de groepsleden vaak kwamen. Hun grootste hits worden nog vaak gehoord als feestmuziek. Foto hieronder van Wikipedia: The Village People receive their Star on the Hollywood Walk of Fame.

In de oorspronkelijke bezetting bestond de groep uit David Hodo, Alex Briley, Felipe Rose, Victor Willis, Glenn Hughes en Randy Jones. De groep. Village People stond bekend om zijn aanstekelijke poppy melodieën en suggestieve teksten, maar vooral om het uiterlijk vertoon van de groepsleden die waren gekleed als respectievelijk bouwvakker, soldaat (matroos in In the Navy), indiaan, politieman, motorrijder en cowboy. Hierdoor kreeg de groep bij wijze van camp een zekere plaats in de homoseksuele subcultuur. Grote hits zijn oa. YMCA, In the Navy en Go West. Tijdens de Canal Parade en gedurende WorldPride zal de muziek van Village People vaak gedraaid worden.

Victor Willis (1951 – 2026) was een Amerikaans zanger, songwriter en acteur. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de discogroep Village People; zijn personages waren de politieagent en de marineofficier. In 2026 trad hij op bij de inauguratie van president Trump. Willis overleed op 30 juni 2026 op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Meer info:

Alles over WorldPride van 25 juli tot en met 8 augustus 2026: https://pride.amsterdam/worldpride/

Alles over Canal Parade op 1 augustus 2026 (12:00 – 18:00 uur): https://pride.amsterdam/event/canal-parade/

Alles over expo’s tijdens WorldPride Amsterdam: https://prideartroute.nl/

Meer dan 60 expo’s te zien, oa. Stadsarchief , Huis Marseille, OBA Oosterdok, Grachtenmuseum, De Nieuwe Kerk, Melkweg expo, tussen Dam en Homomonument, Luther museum etc etc.