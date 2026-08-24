Breedbeeld. Verweven werelden van Brugge 900-1550

Brugge ontwikkelde zich door de middeleeuwen heen als een wereldstad, een knooppunt in wereldwijde netwerken van handel, cultuur en politiek. Op haar hoogtepunt leek Brugge het epicentrum van de wereld. Maar de stad stond nooit op zichzelf. Brugge stond voortdurend in contact met andere regio’s en culturen via handel, reizen, geloof en ideeën. En net dié verbindingen gaven haar een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Meer dan 250 objecten zijn in de nieuwe kunsthal Brusk te zien in Brugge tot en met 6 september 2026.

De prestigieuze openingstentoonstelling ‘Breedbeeld’ gaat op zoek naar die verbindingen. Welke stempel drukten de handelaars uit Scandinavië, kruisvaarders uit Jeruzalem of wetenschappers uit de islamitische wereld op de Vlaamse stad, en omgekeerd?

Verschillende tijden en continenten

Van de Noordzee, het christelijke Oosten en de Middellandse Zee, tot de hofcultuur en de zogenaamde ‘nieuwe’ wereld. Vijf hoofdstukken vol unieke, historische objecten en verhalen uit verschillende tijden en continenten belichten de interacties tussen middeleeuws Brugge en de rest van de wereld. In samenwerking met de gerenommeerde Britse historicus en auteur prof. dr. Peter Frankopan en experts prof. dr. Jan Dumolyn, prof. dr. Jo Van Steenbergen, dr. Axel Langer en prof. dr. Wim De Clercq schijnt de expo een licht op cruciale, maar vaak vergeten verhalen over onze geschiedenis.

Kunst en objecten uit topmusea

‘Breedbeeld’ brengt meer dan 250 kunst- en erfgoedobjecten samen. Naast topobjecten uit eigen collectie haalt Musea Brugge voor de tentoonstelling ook uitzonderlijke bruiklenen uit toonaangevende musea wereldwijd naar Brugge.

Unieke kunstwerken als Hans Memlings ‘Passie van Christus’ uit Musei Reali Torino – Galleria Sabauda (Turijn) (zie boven: Umm al Qiwain (1972) – Easter Passion of Christ), het anonieme ‘Portret van Suleyman’ uit het Kunsthistorisches Museum (Wenen) of Bellini’s iconische ‘Portret van Mehmet II’ uit The National Gallery (Londen) reizen speciaal voor de tentoonstelling naar BRUSK.

De tentoonstelling toont ook uitzonderlijke manuscripten zoals het slechts zelden uitgeleende ‘Portret van Alexios I Komnenos’ uit de Vaticaanse Biblioteca Apostolica Vaticana en de beroemde ‘Nuzhat al-mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq’ – ook gekend als ‘Tabula Rogeriana’ – uit de Bodleian Libraries (Oxford). Ook verschillende unieke archeologische vondsten en indrukwekkende wandtapijten maken de culturele rijkdom van de middeleeuwen tastbaar.

Bredere blik

De middeleeuwen schudden hun duistere imago van zich af en tonen zich in volle glorie. De BRUSK-tentoonstelling is een uitnodiging om met een bredere blik naar geschiedenis en globalisering te kijken. Een niet te missen ontdekkingstocht van een groter verhaal.

Meer info:

In het hart van het Brugse museumkwartier ligt kunsthal BRUSK: een nieuwe culturele trekpleister met internationale uitstraling. BRUSK is een plek voor tentoonstellingen en activiteiten van topniveau, waar kunst verrast, raakt en aanzet tot denken. BRUSK is een kunsthal voor verrassende tentoonstellingen en bruisende activiteiten voor alle leeftijden. Het gebouw, ontworpen door Robbrecht & Daem architecten en Olivier Salens architecten, is een plek die bruist van creativiteit, waar nieuwe ontmoetingen en belevingen nooit ver weg zijn. Je beleeft kunst niet alleen in de tentoonstellingszalen, maar ook in Bar Brusk, het aanpalende onderzoekscentrum BRON en het museumpark. BRUSK is een plek waar je kunst kunt bekijken, beleven én bespreken. Tegelijk biedt BRUSK ruimte om de rijke kunstcollectie van Musea Brugge te bewaren en onderzoeken in de state-of-the-art depots en onderzoeksruimtes. Goede recensies van deze expo in de Volkskrant en NRC. Bron: Brusk Brugge.

Breedbeeld. Verweven werelden van Brugge 900-1550, tot en met 6 september 2026:

https://bruskbrugge.be/nl/kalender/tentoonstellingen/breedbeeld