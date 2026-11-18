Joh. Enschedé en Zonen is een icoon in de Haarlemse geschiedenis. Een eeuwenoude lettergieterij en drukkerij van bankbiljetten, postzegels en andere waardepapieren. Met een reputatie tot ver buiten de landsgrenzen. Duizenden Haarlemmers werkten er. Velen voelen zich er nog altijd mee verbonden. Met zijn enorme kennis van gespecialiseerd en beveiligd drukwerk was het bedrijf ook tijdens de Tweede Wereldoorlog van cruciaal belang. De bezetter bestempelde Joh. Enschedé en Zonen als Kriegswichtig. ‘De grootste strop die de Duitsers hier in Nederland kunnen hebben, is als de pers bij Enschedé in de soep loopt,’ zei NSB-leider Anton Mussert.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het bedrijf tussen 1940 en 1945. Hoe probeerden de Duitsers er greep op te krijgen en wat was de reactie van de directie? Was er sprake van collaboratie? Of probeerde men de bezetter juist dwars te zitten? En wat deed de directie in deze benarde jaren voor het personeel, onder wie Joodse medewerkers?

Uitgebreid onderzoek van historicus Jan de Roos levert verrassende vondsten op. Niet eerder is de geschiedenis van een groot Haarlems bedrijf in de oorlogsjaren zó uitvoerig belicht. Een prachtig boekwerkje met veel historische foto’s van affiches, postzegels en bankbiljetten. Ook het verhaal tijdens de WOII jaren van de drukkerij is zeer interessant voor liefhebbers van de historie van postzegels en zijn ontwerpers. Totaal 208 pagina’s. Een korte boekbespreking van Ton Dietz vindt u in maandblad Filatelie nummer 11, pagina 670. Een must voor iedere filatelist! Te koop in de boekhandels in Haarlem of te bestellen bij elke boekhandel in Nederland. Zie ook de link onderaan deze blog met een aantal voorbeeld pagina’s.

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