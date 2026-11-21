Deze Postzegelatlas presenteert een fascinerende verzameling postzegels met landkaarten die verschillende perspectieven bieden op onze wereld.

Het boek laat zien hoe postzegels verweven zijn met geopolitiek, waarbij landen kaarten gebruiken om hun identiteit en territorium te promoten, en zelfs om aanspraak te maken op gebieden van andere landen. Sommige conflicten worden zo op papier uitgevochten. Het gebruik van kaarten op postzegels is echter niet zonder uitdagingen. De beperkte ruimte op postzegels leidt vaak tot fouten en blunders, wat resulteert in terugtrekkingen of hersteluitgaven. Deze atlas onderzoekt ook het gebruik van kaarten onder verschillende omstandigheden, zoals navigatie en onderwijs. Ook belicht de atlas de ontwerpgereedschapskist van de cartograaf, die efficiënte kaartontwerpen mogelijk maakt. Het laatste deel van de atlas biedt een uitgebreid overzicht van alle Nederlandse postzegels met kaarten, rijk geïllustreerd met meer dan 600 postzegels met landkaarten en zestig geografische kaarten.

Ziet u de fout in bovenstaande postzegel?

Menno-Jan Kraak, emeritus hoogleraar cartografie aan de Universiteit Twente, is auteur van diverse leerboeken in het vakgebied. Hij bekleedde tevens de functie van President van de International Cartographic Association tijdens zijn loopbaan.

Meer info:

Postzegelatlas, 176 pagina’s, Wbooks, met inkijkexemplaar: