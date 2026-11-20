Het Geheugen van Diemen wordt in 2026 uitgebracht ter ere van Diemens 800-jarig bestaan – een mijlpaal die vraagt om een boek dat niet alleen vertelt, maar ook raakt. Dit rijk geïllustreerde werk neemt de lezer mee door acht eeuwen lokale geschiedenis, gezien door een onverwachte maar verrassend levendige lens: ansichtkaarten, brieven, postzegels en stempels.

Filatelieclub De Zegelaars heeft een selectie gemaakt van grote en kleine verhalen die samen een mozaïek vormen van het Diemen van toen en nu. Verhalen over het postverkeer, oude brieven, verdwenen bedrijven, bijzondere stempels, het postkantoor, straatnamen, Diemen aan Zee en de voortdurende ontwikkeling van de gemeente. Veel van het materiaal is uniek, soms zelfs ontroerend in zijn eenvoud, en biedt een blik op het dagelijks leven zoals dat zelden wordt vastgelegd.

Dit boek is daarmee veel meer dan een filatelistische uitgave. Het is een toegankelijk, beeldend en verrassend document voor iedereen die Diemen een warm hart toedraagt. Het Geheugen van Diemen laat zien hoe de gemeente groeide, veranderde – en soms juist helemaal hetzelfde bleef. Het resultaat is een uitnodigende reis door het verleden, die zowel kenners als nieuwsgierige Diemenaren zal aanspreken en verrassen.

Een prachtig boek van postzegelvereniging ‘de Zegelaars’, die niet mag ontbreken in de boekenkast van filatelisten. Een uitgebreide recensie vindt u in maandblad Filatelie, nummer 10, pagina 618. Ook het laatste nummer Thema van de vereniging NVTF besteedde aandacht aan dit boek met lovende recensie. Boek is te bestellen, te koop via de site van ‘de Zegelaars’, Bruna Diemen, boekhandels of via andere webshops.

Meer info:

De Zegelaars:

800 jaar Diemen: Feest:

https://www.freestampmagazine.nl/800-jaar-diemen-1226-feest