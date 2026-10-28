Beurspostzegels Postex 2026

Op 23 oktober 2026 (10:00 tot 17:00 uur) en 24 oktober 2026 (10:00 tot 16:00 uur) werd de Postzegelshow POSTEX 2026 gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Ik ben er geweest. Vrijdag was het niet druk, want storm Austen en veel regen. Trein RRReis Keolis reed vanwege materiaaldefecten slechts 2x per uur naar Barneveld. Het uitgifteprogramma 1e helft 2027 verschijnt in de komende Collect 129, winter 2026 die je medio november kan verwachten. Op Postex was bij de PostNL stand geen info beschikbaar. Ook was niet bekend bij de stand over de posttarieven 2027.

Op Postex kregen de bezoekers een kaderpostzegel cadeau bij binnenkomst (postzegel met roos), een mooie catalogus van Postex met veel wetenswaardigheden over de verenigingen die aanwezig waren. Vooral het artikel over Duits-Oost-Afrika was zeker de moeite waard. Ook was een Postex 2026 ansichtkaart beschikbaar met het thema van de beurspostzegels ’60 jaar Veluwe markt’. De zegels waren ook te koop bij PostNL. De tentoonstellingskaders waren zeker de moeite waard om te bekijken. Specialisatie van de verzamelaars op elk terrein!

Jubilerende verenigingen

De Postzegelvereniging Griekenland viert haar 60-jarig jubileum met een tentoonstelling van collecties van eigen leden.

Po & Po viert haar 80-jarig jubileum met een tentoonstelling van Poststukken en Postwaardestukken van eigen leden.

De Studiegroep Velrandbijzonderheden viert haar 50-jarig jubileum met een tentoonstelling van Plaat- en Etsingnummers van eigen leden.

De Aero Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander viert de 65e Dag van de Aerofilatelie haar 90-jarig jubileum met een tentoonstelling van eigen leden.

Ter gelegenheid van de Postex geeft PostNL op 23 oktober 2026 het postzegelvel Beurspostzegels Postex nr. 2 2026 uit. Het is de 27e postzegelshow Postex. Dit jaar staan de Beurpostzegels in het teken van het 60-jarige jubileum van de oud Veluwse markt in Barneveld