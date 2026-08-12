Beleef de natuur – flora op Saba. Door zendmast aantrekkelijkste postzegel van gehele emissie!

Voor zover ik me kan herinneren staat op de achtergrond van alle tot nu toe uitgegeven 350 postzegels met daarop uitgebreid aandacht voor de flora en fauna van de emissie Beleef de natuur geen menselijke bebouwing.

De meeste flora-foto’s van deze Saba-emissie zijn gefotografeerd op de 870 meter hoge Mount Scenery, het hoogste punt van het eiland en daarmee ook van Nederland. Hier vind je het nevelwoud, een bijzonder soort regenwoud dat alleen op hellingen is te vinden. De vochtige, nevelige en mistige lucht condenseert op de hellingen van de berg. Door de vochtige atmosfeer zie je op foto’s met de uitbundige flora een wazige sfeer zonder een blauwe lucht.

In 1972 is er een moderne stalen zendmast in de krater van de berg geplaatst, die nauwelijks zichtbaar is in de mist naast de bijzonder herkenbare boomafbeelding op de voorgrond van de West Indian treefern op de postzegel rechtsboven.

Eind goed al goed?

Deze ene postzegel van het op een na laatste postzegelvel van de reeds 35 uitgegeven postzegel-vellen valt op door de tegenstelling tussen natuurlijke natuur tegenover menselijk gebouwde cultuur. Deze ene postzegel toont op meesterlijke wijze de eenzijdigheid van de in 2018 gestarte feuilleton-postzegelreeks door de dynamisch-schuin levendige opstelling van de zendmast in het postzegelbeeld. Het stalen kunstwerk zet letterlijke, maar vooral in figuurlijke zin een streep door de totale Beleef de natuur-emissiebeleid.

Eind goed al goed? Nee bepaald niet, het tegenovergestelde is het geval voor de filatelist, maar niet voor de consument (en PostNL), die de postzegel gebruikt voor de frankering.

1) Kan een kapverbod op de West Indische mahonie (Swietenia Mahagoni) een kabinetscrisis veroorzaken?

2) Als levend fossiel draagt de West Indian treefern (Cythea Arborea) sporen uit het verleden. Deze afbeelding is betreffende de achtergrond uitzonderlijk t.o.v. voortgaande postzegels door de aanwezigheid van een metalen constructie als contrasterende tegenstelling.

3) In mijn optiek is susuzanne-met-de-mooie-ogen (Thunbergia Alata) een echte blikvanger.

4) Multitasken of gelijktijdig uitvoeren van activiteiten is voor de tamarinde (Tamarindus Indica) maar een peulenschil.

5) Zo’n elephant ear (Philodendron Giganteum) hoort natuurlijk niet in de kamer.

6) Nee hoor, geen kreeftenbar lobster claws ( Heliconia Caribaea) zijn kolibrie café’s.

7) De aechmea lingulata behoort tot de Bromeliafamilie van Porofytofielen.

8) De felle trompetbloemen van de yellow blossom (Telecoma Stans) schetteren je wel wat tegemoet.

9) Zo’n slanke sierran palm (Acuminada Var Montana) heeft dan ook een bast.

10) Dit ontaarde Caribisch blaasjeskruid (Ultracularia Alpina) is een carnivoor

De NVPH Eerste-dag-enveloppen van deze uitgave dragen nummer 914 a en b.