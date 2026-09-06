Barbie op postzegels
De United States Postal Service gaf op 11 juli 2026 een serie van 10 Barbie-postzegels uit. Het zijn zelfklevende zegels met Barbie in tien verschillende beroepen.
De tien afgebeelde beroepen zijn:
verpleegster – 1961
chirurg – 1973
astronaut – 1986
brandweervrouw – 1995
paleontoloog – 1996
docent gebarentaal – 2000
robotica-ingenieur – 2018
rechter – 2019
voetbalster – 2022
muziekster – 2025
Barbie werd in 1959 op de markt gebracht door Mattel. Het is niet de eerste keer dat Barbie op postzegels verscheen.
In 1999 verscheen ze reeds op een velletje van de USA met iconische jaren ’60 afbeeldingen
Het vijftigjarig bestaan van de pop werd in 2009 door Monaco herdacht met de uitgave van een postzegel.
Eveneens in 2009 is Barbie verschenen op een serie classic toys van Australië
Verder zijn er persoonlijke postzegels met Barbie poppen, waarbij twee zegels door PostNL zelf uitgegeven.
Ook de Australische post heeft een vel met persoonlijke tabs gewijd aan Barbie uitgegeven.
Frankrijk heeft met kader-postzegels in 2023 aandacht gegeven aan de Barbie film.
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