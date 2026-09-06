De United States Postal Service gaf op 11 juli 2026 een serie van 10 Barbie-postzegels uit. Het zijn zelfklevende zegels met Barbie in tien verschillende beroepen.

De tien afgebeelde beroepen zijn:

verpleegster – 1961

chirurg – 1973

astronaut – 1986

brandweervrouw – 1995

paleontoloog – 1996

docent gebarentaal – 2000

robotica-ingenieur – 2018

rechter – 2019

voetbalster – 2022

muziekster – 2025

Barbie werd in 1959 op de markt gebracht door Mattel. Het is niet de eerste keer dat Barbie op postzegels verscheen.

In 1999 verscheen ze reeds op een velletje van de USA met iconische jaren ’60 afbeeldingen

Het vijftigjarig bestaan van de pop werd in 2009 door Monaco herdacht met de uitgave van een postzegel.

Eveneens in 2009 is Barbie verschenen op een serie classic toys van Australië

Verder zijn er persoonlijke postzegels met Barbie poppen, waarbij twee zegels door PostNL zelf uitgegeven.

Ook de Australische post heeft een vel met persoonlijke tabs gewijd aan Barbie uitgegeven.

Frankrijk heeft met kader-postzegels in 2023 aandacht gegeven aan de Barbie film.

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