Aan kinderzegelacties: aan 16 emissies kleeft bloed, zweet en tranen

Achter de succesvolle Kinderpostzegelacties van 1949 tot en met 1964 gaat een nauwelijks bekend verhaal schuil. In het klooster van de Goede Herder in Zoeterwoude werden jonge meisjes ingezet voor het sorteren, vouwen en verpakken van miljoenen kinderpostzegels. De werkzaamheden vonden plaats naast hun dagelijkse arbeid in wasserij, strijkerij en naaiatelier.

Recente tv-uitzendingen van Meisjes van de Goede Herder brachten opnieuw aan het licht hoe dwangarbeid, vernedering en mishandeling jarenlang deel uitmaakten van het leven achter de gesloten kloostermuren. Dit artikel zoomt in op een vergeten hoofdstuk uit die geschiedenis: zestien Kinderpostzegelacties waaraan, in overdrachtelijke zin, nog altijd bloed, zweet en tranen kleven.

De Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Liefde van de Goede Herder is een Rooms-Katholieke Congregatie in ons land met kloosters onder andere in Zoeterwoude, Bloemendaal, Tilburg, Velp en Almelo. In de periode 1860 tot 1979 zijn onder advies van Jeugdzorg zo’n 20.000 jonge meisjes/vrouwen opgevangen met problematische omstandigheden als huiselijk geweld, scheidingen en/of zwangerschap.

Dwangarbeid en mishandeling was in extreme vorm gebruikelijk: de meisjes moesten langdurig de hele dag onbetaald werken in wasserijen, naaiateliers en strijkerijen verrichten. Ze kregen geen onderwijs en waren blootgesteld aan geestelijke en lichamelijke mishandelingen, opsluiting en verwaarlozing. Onderlinge vriendschappen tussen de meisjes waren verboden, evenals spreken met elkaar.

A) Twee takken dagelijkse industriële arbeid

De wasserij / strijkerij in Zoeterwoude was een professioneel, industrieel bedrijf voor klanten als ziekenhuizen, hotels, grote warenhuizen (V&D en C&A) en welgestelde particulieren o.a. zelfs de koninklijke familie. De meisjes moesten er loodzware emmers/vaten met heet water sjouwen met wasgoed erin. In de vochtige ruimten (stoom) werd gestreken met gloeiend hete strijkijzers en mechanische mangels. Brandwonden armen, handen en rugklachten kwamen veelvuldig voor.

De meisjes moesten in het grote naaiatelier achter trapnaaimachines in stilte kleding en textiel foutloos produceren voor commerciële doelen. Fouten werden na een strenge kwaliteitscontrole niet getolereerd, zo niet dan volgde een emotionele of fysieke straf. Fouten dienden tot diep in de nacht uitgevoerd en hersteld te worden.

B1) Grootschalige seizoensarbeid sorteren kinderpostzegels

Vanaf oktober veranderde het avondprogramma drastisch in een intensieve en urenlange inpakcentrale van de kinderpostzegels voor de scholen-actie ‘Voor het kind door het kind’. Nà een lange en slopende werkdag in de wasserij, strijkerij of naaiatelier moesten de meisjes kinderpostzegels in doorzichtige en bedrukte pergamijnzakjes met een rebuskaart stoppen.

Voor de drie meisjes rechts van de ‘controlerend-alziende-en-spiedende-novice’ (zwarte hoofdkap met witte band is net niet zichtbaar) is vouwen, scheuren, instoppen en tellen het werk van iedere groep van tien meisjes aan tien verschillende tafels van 19.00 t/m 21.30 uur na hun zware en lange werkdag (foto: Volkskrant 7 november 1961).

De meisjes zaten daarbij aan lange tafels om kinderzegels handmatig te vouwen & te scheuren in blokken van twee of vier zegels. Deze extra ‘kinderzegel-klus’ in het najaar diende als ‘vrijetijdsbesteding’ en moest uiterst gedisciplineerd in absolute stilte worden uitgevoerd. In slaap vallen tijdens het inpakken in de late avonduren was onmogelijk. Het werd abrupt beëindigd.

B2) Onnoembaar aantal automatische deelhandelingen

Voor het wegscheuren van de witte randen rondom een groot vel van 100 kinderzegels 1961 (vooraf gegaan door vouwen langs de perforatie) volgt het verdelen van postzegels in eenheden van vier zegels (waaraan weer vouwen vooraf is gegaan). Daarna worden postzegels en rebuskaartje met vaardige handen in pergamijnzakjes geschoven. Dit saaie, monotone en geestdodende werk bestaat uit een onnoembaar aantal automatische handelingen, waarbij tellen van de postzegels steeds nadrukkelijk noodzakelijk was (fouten maken was onvergeeflijk).

Beide kanten van de rebuskaart en pergamijnzakje 1961, waarin 12 kinderzegels passen.

B3) Aantal & vulling pergamijnzakjes

Na controle van de pergamijnzakjes op de juiste inhoud (1 kwartetblokje à 4 ct & 2 kwartetblokjes à 12 ct) worden ze gebundeld per 10 of 25 stuks en vergaard tot eenheden van 100 of 200 stuks. Tot slot komen 2.000 zakjes in dozen terecht, waarmee een bestelling verzendklaar is.

De meisjes werken in ploegjes van tien, waarbij ieder een vast werkonderdeel uitvoert. Een controlerende novice let erop dat het gestelde tempo en tijdslimiet gewaarborgd blijft.

Tijdens de kinderzegelactie 1961 kreeg het klooster de opdracht één miljoen pergamijnzakjes te vullen met daarin ruim 20 miljoen kinderpostzegels en 1,7 miljoen rebuskaartjes. De inpakwerk-zaamheden werden op 25 werkavonden van 19.00 – 21.30 uur geschat. Mochten er nog nabestellin-gen komen dan is uitbreiding mogelijk.

De oplagen van de kinderzegels werd te hoog. Na 16 kinderzegelacties bleek het gevouwen kinderzegelblok 1965 in pergamijnzakjes de oplossing te zijn met maar enkele deelhandelingen.

C) Verborgen geschiedenis

Ondanks de mega-grote misstanden (dwangarbeid, seksueel misbruik, illegale abortussen, meerdere anonieme lijken in één graf) achter de kloostermuren keek de overheid, jeugdzorg en samenleving weg. Tot 1978 werden er nog steeds meisjes naar de vestigingen van de Goede Herder gestuurd voor heropvoeding waaraan feitelijk geen aandacht werd besteed. Werken in de werkplaatsen was hèt hoofddoel.

Door TV-uitzendingen, krantenartikels en Kamervragen is toch heel veel van de verborgen geschiedenis bekend geworden tot zelfs in de rechtszaal met een hoger beroep.

Bloed, zweet en tranen spelen door de traumatische jeugdervaringen bij de dames op hoge leeftijd door herbeleving nog steeds een dominerend levendige hoofdrol.

D) Geknakt voor je leven

Bejaarde ex-medewerker klooster Zoeterwoude: “Voor mij was het gewoon een gevangenis. Een levenloos leven. Elke dag hetzelfde, week in week uit, jaar in jaar uit. Niet praten met elkaar, uitbundig lachen ben ik geheel verleerd. Je had niks van je zelf, zelfs je onderbroek niet en je maandverband. Zelfs je eigen persoonlijke post niet eens. Je had totaal geen privacy, je had niks. We werden gedepersonaliseerd: onze persoonlijkheid werd weggehaald en doodgemaakt!”

De Congregatie stelt na de kritiek: “Het verrichte werk is een onderdeel van de opvoeding en karaktervorming van de meisjes geweest.”

D) Kinderzegels met een stempel

In overdrachtelijke zin dragen zestien kinderzegelemissies een onzichtbare stempel. Het Amsterdamse Gerechtshof bekrachtigde op 21 september 2026 een eerdere uitspraak: de situatie van de meisjes was weliswaar uitzonderlijk en ingrijpend, maar volgens het hof niet uitzonderlijk genoeg om de verjaring te doorbreken. Een gang naar de Hoge Raad wordt daarom overwogen.

Het werk aan de kinderzegelacties vormde slechts een klein onderdeel van het onrecht dat de meisjes van de Goede Herder hebben ondergaan. Vergeleken met de jarenlange arbeid in de wasserij, strijkerij en het naaiatelier was deze seizoensarbeid minder omvangrijk. Toch maakt ook zij deel uit van hetzelfde systeem van dwangarbeid, controle en afhankelijkheid dat het leven van vele meisjes blijvend heeft getekend.

Sommige lezers zullen zich wellicht afvragen wat dit verhaal met postzegels te maken heeft. Mijn antwoord is eenvoudig: de kinderzegels zelf zijn onschuldig, maar een deel van hun geschiedenis blijkt nauw verweven met het verborgen verleden van de meisjes van de Goede Herder.