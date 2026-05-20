The Beatles zijn al meer dan 55 jaar ‘uit elkaar’, maar nog steeds houdt hun muziek miljoenen over de hele wereld bezig en zijn de verkopen van hun platen en CD’s gigantisch. Elk jaar gaan er wereldwijd nog miljoenen over de toonbank. En ook in de download lijsten staan de Beatles in de hoogste regionen. Beatles fans, verzamelaars en liefhebbers kunnen op zondag 31 mei 2026 terecht in Scheltema Leiden aan de Marksteeg 1 (hoek Oude Singel) in Leiden (dicht bij station Leiden Centraal en met ruime parkeergelegenheid in de buurt) waar, al voor de 50e keer, de ‘BEATLES-MEETING’ plaats vindt.

50e Internationale Beatles Verzamelaarsbeurs op 31 mei 2026 in Leiden

De muziek van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison & Ringo Starr mag ondertussen klassiek genoemd worden. Het nummer ‘Yesterday’ werd zelfs verkozen tot ‘song van de (twintigste) eeuw’. 55 jaar na het uiteenvallen van The Beatles, blijkt er nog steeds een grote belangstelling te bestaan voor alles wat de ‘Fab Four’ gedaan hebben. En Paul McCartney en Ringo Starr spelen wereldwijd nog steeds voor uitverkochte zalen! En zowel Paul McCartney (83) als Ringo Starr (85) komen dit voorjaar met nieuwe LP/CD’s.

Op deze Beatlesbeurs kunnen fans, liefhebbers en verzamelaars lekker snuffelen tussen de duizenden LP’s, singletjes, CD’s, DVD’s, boeken, bladen,video’s en memorabilia die te kijk, te koop of te ruil zijn. Er zijn ook stands van de Beatles Fanclub en de Paul McCartney Fanclub. Beatles audio specialist Bob de Jong laat een aantal van zijn unieke Beatles mixen horen en legt in een ‘mini college’ uit hoe ze ontstaan zijn. En na de succesvolle vorige edities presenteren Ron Bulters (Velvet/Nederlandse Beatlesfanclub) en Tim Op Het Broek (Radio DJ/Nederlandse Beatlesfanclub) weer een Beatles Pubquiz ! Max Bokking verkoopt en signeert zijn splinternieuwe boek over opgroeien met de muziek van The Beatles en zijn ontmoeting met John Lennon. Yorick van Norden is deze keer de gehele dag aanwezig om zijn bestseller over De Platenkast Van Paul McCartney te signeren. Beatles & Sixties Live muziek wordt verzorgd door Xavier Baudet.

Praktische tips: BEATLES-MEETING 31 mei 2026 in Leiden.

Open voor het publiek: van 11:00 – 16:00 uur.

Locatie: Scheltema Leiden aan de Marksteeg 1 (hoek Oude Singel).

Prijs 8 euro – aub gepast en contant betalen, pinnen kan niet. De meeste standhouders zijn particulieren en ook daar geldt: ‘cash is king’.

Bezoekers kunnen tevens Beatles platen of memorabilia meenemen om te ruilen/verkopen of vrijblijvend te laten taxeren. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Beatlesfanclub.

Programma BEATLES-MEETING 31 mei 2026:

(Aanvangstijden onder voorbehoud/Times subject to change).

11:00 – Open for visitors.

11:00 – 16:00 : BEATLES COLLECTORS MARKET.

11:00 – 16:00 : Meet the Fanclubs : www.Beatlesfanclub.nl & Paul McCartney Fanclub.

11:00 – 16:00 : Singer-songwriter Yorick van Norden signs his book “De platenkast van Paul McCartney”.

11:00 – 16:00 : Max Bokking signs his book about growing up with the Beatles and meeting John Lennon.

12.30 – 13:00 : Live music by Xavier Baudet.

13:15 – 13:45 : Bob de Jong presents his unique Beatles remixes.

13:00 – 14:00: Live music by Xavier Baudet.

14:00 – 15:30: Beatles Pubquiz met Ron Bulters (Velvet/Beatlesfanclub.nl) & Tim Op Het Broek (Radio DJ/Beatles Fanclub.nl).

15:30 – 16:00: Live music by Xavier Baudet.

16.00 – The end.

(Aanvangstijden onder voorbehoud/Times subject to change).

Meer info:

Eerdere The Beatles blogs:

https://www.postzegelblog.nl/tag/the-beatles/