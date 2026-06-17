46e PostBeeld veiling, 1 juli 2026

Iedere eerste dag van de maand houdt PostBeeld een kleine online veiling met daarin bijzonderheden, persoonlijke zegels, stadspost, gekke dingen en kleine collecties. Kortom allemaal kavels met iets wat in onze normale webshop meestal niet te vinden is.

U kunt nu weer bieden op de eerst volgende veiling. Klik hier om naar de veiling te gaan en alles te bekijken en eventueel mee te bieden.

Hieronder een paar items uitgelicht van deze veiling.

Klik hier om naar de veiling te gaan.