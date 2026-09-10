40e editie Open Monumentendag (Nederland)

Elk jaar, in het tweede weekend van september, zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. De 40e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag is op 12 en 13 september 2026 en heeft als thema ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’. Op vrijdag 11 september 2026 is de landelijke opening in gastprovincie Flevoland.

6.000 monumenten gratis open

Deze tien tips zijn slechts een kleine greep uit de inmiddels 6.000 monumenten die komend weekend hun deuren openen. Boerderijen, forten, fabrieken, gemalen, molens, woonhuizen, kastelen en kerken, door heel Nederland valt van alles te ontdekken. Benieuwd welke monumenten bij jou in de buurt opengaan? Bekijk het volledige programma, de openingsdagen en -tijden en alle activiteiten op www.openmonumentendag.nl. De 40e editie van Open Monumentendag wordt vrijdagavond 11 september landelijk geopend in Flevoland door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert en Open Monumentendag ambassadeur Janny van der Heijden. De openingsavond is gratis toegankelijk en begint met een spetterende openingsshow op de werf van Museum Batavialand in Lelystad, gevolgd door een ontdekkingstocht langs zeven verlichte monumenten met muziek, dans en optredens.

Bron: OpenMonumentendag.nl

De Erfgoedvereniging Bond Heemschut is een Nederlandse vereniging voor het behoud van cultuurmonumenten, statutair is de vereniging bekend onder haar oprichtingsnaam: Bond Heemschut. De vereniging is op 2 februari 1911 opgericht in Amsterdam en is gevestigd in het Korenmetershuisje aan de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam-Centrum. Vele panden van Heemschut zijn tijdens de Open Monumentendagen te zien van binnen, vaak met een rondleiding.

Het 100-jarig bestaan van erfgoedvereniging Heemschut werd o.a. gevierd met de uitgifte van een velletje van tien postzegels in 2011. Het thema van de zegels is het werk van Heemschut, namelijk het behoeden van historisch belangrijke gebouwen, landschapselementen of infrastructurele werken. Ontwerp: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam.

Meer info:

Open Monumentendag 2026: https://www.openmonumentendag.nl/

Opening OMD in Lelystad op 11 september 2026: https://www.openmonumentendag.nl/opening/