300 jaar Weens porselein 1718–2018

Witgoud uit Wenen. De Weense porseleinfabriek werd in 1718 in Wenen-Alsergrund opgericht. De Oostenrijkse post herdenkt het 300-jarig bestaan ​​van het Weense porselein met een speciale postzegel op 24 oktober 2018.

Witgoud uit Wenen

Waardevolle porseleinen voorwerpen, meestal via avontuurlijke routes uit China geïmporteerd, werden in de 16e eeuw al als absolute cultobjecten beschouwd. Toen de zogenaamde “arcanisten” in de 18e eeuw eindelijk het geheim van de productie van “wit goud” ontdekten, werd de Europese elite volledig gegrepen door de “porseleinkoorts”. Keizers, koningen, prinsen en ook de opkomende middenklasse begonnen hun eigen fabrieken te laten bouwen. Een van de eerste die haar deuren opende, was de Weense Porseleinfabriek, onder leiding van Claudius Innocentius du Paquier, een agent van de Keizerlijke Oorlogsraad. Op 27 mei 1718 tekende keizer Karel VI een speciaal privilege waarmee de fabriek een monopolie kreeg in het hele rijk. In 1721 verhuisde de porseleinfabriek naar de straat die tot op de dag van vandaag nog steeds naar de fabriek is vernoemd: Porzellangasse (Porseleinlaan) in het 9e district van Wenen. Na het verstrijken van het privilege voegde keizerin Maria Theresia de fabriek in 1744 toe aan de keizerlijke schatkamer. Sindsdien draagt ​​elk stuk dat de fabriek verlaat het kobaltblauwe schild onder het glazuur – het handelsmerk van Weens porselein.

Porseleinkunst

In 1864 moest de Weense Porseleinfabriek noodgedwongen haar deuren sluiten. In 1923 erkenden investeerders uit de kring van de grote ontwerper en oprichter van de Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann, het rijke erfgoed en openden de “Nieuwe Weense Porseleinfabriek Augarten” in het gelijknamige barokke park. Sindsdien heeft de Porseleinfabriek Augarten de traditie van vakmanschap voortgezet en de traditie van artistieke innovatie omarmd. Tot op de dag van vandaag wordt hier fijn porselein vervaardigd op basis van ontwerpen uit alle tijdperken – van Dubsky-decoraties op barokke vormen tot theeserviezen en beeldjes van de belangrijkste Art Deco-ontwerpers, en tot hedendaags interieur- en productontwerp.

De speciale postzegel heeft een nominale waarde van € 4,20. Het ontwerp toont een theekopje in klassiek-barokstijl, afgewerkt met vernis in de opdruk.

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