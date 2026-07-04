250 jaar USA: Verenigde Staten (1776 – 2026)

Op 4 juli vieren Amerikanen hun Onafhankelijkheidsdag. Voor veel Amerikanen draait het volksfeest om de vuurwerkshows en het vlagvertoon. Pracht en praal. Vaderlandsliefde. Toch heeft die dag ook een diepere laag. 4 juli markeert de periode die 250 jaar geleden begon, toen het land in het leven werd geroepen. De staat kreeg toen zijn eerste contouren met het verschijnen van twee documenten: eerst de Onafhankelijkheidsverklaring en iets later de grondwet. De idealen, rechten en vrijheden van burgers werden voor het eerst opgeschreven.

250 jaar USA by Ralph Lauren

De Amerikaanse postdienst eert het 250-jarig bestaan ​​van de natie met postzegels met Amerikaanse iconen, samengesteld door Ralph Lauren.

NEW YORK — De Amerikaanse postdienst (USPS) heeft vandaag aangekondigd dat zij de 250e verjaardag van de Verenigde Staten zal eren met de uitgave van American Icons, een collectie van 13 herdenkingspostzegels, samengesteld door de legendarische Amerikaanse ontwerper Ralph Lauren.

Het paneel viert gedeelde nationale waarden en de blijvende geest die de Amerikaanse ervaring al 2,5 eeuw kenmerkt. Dit is de eerste keer dat de postdienst een persoon heeft uitgenodigd om een ​​complete officiële postzegelserie van de USPS samen te stellen.

Ralph Lauren heeft de Amerikaanse stijl al bijna 60 jaar beïnvloed met zijn blijvende creatieve visie, die diep geworteld is in het rijke Amerikaanse erfgoed, landschap, cultuur en kunst. Lauren, die in 2025 de Presidential Medal of Freedom ontving, is een levend bewijs van de grenzeloze mogelijkheden van creativiteit, vastberadenheid en de Amerikaanse droom. Geboren in 1939 in de Bronx, New York, begon de heer Lauren zijn opmerkelijke reis door zijn eerste collectie stropdassen te verkopen vanuit een enkele lade in het Empire State Building en bouwde vervolgens een van de meest iconische lifestylemerken ter wereld op. Zijn hele leven heeft hij zich ingezet voor de bescherming van de Amerikaanse culturele tradities, met name door zijn inzet voor het behoud en de bescherming van de vlag uit 1813, die de inspiratie vormde voor het Amerikaanse volkslied en het nationale symbool werd – “The Star-Spangled Banner” – voor toekomstige generaties.

De postzegelcollectie American Icons bevat 13 foto’s, geselecteerd uit het archief van Ralph Lauren en uit beelden die hem hebben geïnspireerd en die de unieke structuur van de natie weerspiegelen, met symbolen als vrijheid, onafhankelijkheid, gelijkheid, kansen en het nastreven van geluk. De ontwerpen omvatten:

De Amerikaanse vlag, ons symbool voor vrijheid, veerkracht, eenheid en moed.

De honkbalhandschoen die Jackie Robinson gebruikte, is een blijvend symbool van gelijkheid, teamwork en doorzettingsvermogen.

De versleten en verweerde pick-up truck symboliseert de eerlijkheid van hard werken.

De trouwe hond, altijd standvastig in loyaliteit en vertrouwen.

Het Empire State Building torent hoog boven alles uit als een symbool van mogelijkheden en vindingrijkheid.

De schuur, voor altijd een metafoor voor nut, doel en gemeenschap.

De Diné (Navajo) deken, geweven door Naiomi Glasses, is een eerbetoon aan de schoonheid van traditioneel vakmanschap.

De teddybeer staat symbool voor medeleven, vriendelijkheid en troost.

De vuurtoren schijnt als een baken van leiding, hoop en optimisme.

De hamburger, een centraal onderdeel van de Amerikaanse familiebijeenkomst met de barbecue en de vieringen die ons verenigen.

De racezeilboot belichaamt de gepassioneerde energie van de competitie.

De paarden, die in het wild rondrennen, belichamen de geest van onafhankelijkheid en de vrijheid waar we allemaal naar streven.

De twaalf postzegels bevatten elk de titel “American Icons” en de woorden “FOREVER” en “USA” in witte letters in de linker- of rechterbovenhoek. In het midden van het postzegelvel, omringd door blauw denim en omlijst door de andere twaalf postzegels, toont een dertiende postzegel een gebreide vlag, ontworpen door Ralph Lauren, met de tekst “1776 tot 2026”. Bovenaan de rand staat de tekst “American Icons CURATED BY RALPH LAUREN” en de onderste regel luidt “Celebrating 250 Years of the United States of America”.

De American Icons-postzegels worden uitgegeven in vellen van 13. Omdat het Forever-postzegels zijn, behouden ze altijd dezelfde waarde als het huidige tarief voor een brief van 1 ounce (ongeveer 28 gram) aan de eerste klas.

De postzegel voor gebruik in 2026

Geïnspireerd door de artistieke vormgeving van de American Icons-collectie, zal de Amerikaanse vlag-postzegel van 2026 een gedetailleerde foto tonen van een gebreide interpretatie van de Amerikaanse vlag, afkomstig van Ralph Laurens iconische Flag Sweater. Deze postzegel, een van de meest duurzame en meest gebruikte in het Amerikaanse postwezen, zal verkrijgbaar zijn in vellen, boekjes en rollen in een kleiner, standaardformaat voor algemeen gebruik per post.

Bron: Persbericht USPS.

250 years of Declaration of Independence (1776)

Op 4 juli 2026 zal de United States Postal Service de postzegel met de Onafhankelijkheidsverklaring uitgeven, in één ontwerp, op een vel van 20 zelfklevende postzegels. Met deze postzegel viert de Amerikaanse postdienst de 250e verjaardag van de Onafhankelijkheidsverklaring. Het opvallende ontwerp in rood, wit en blauw toont het jaartal “1776” verticaal geplaatst tegen een donkerblauwe achtergrond. Elk cijfer heeft de vorm van een ganzenveer, een verwijzing naar de instrumenten waarmee het oprichtingsdocument van de natie werd ondertekend.

Figures of the American Revolution

BOSTON — Vandaag vond er een speciale heruitgave plaats van de postzegels met afbeeldingen van figuren uit de Amerikaanse Revolutie op de Wereldtentoonstelling van Boston in 2026, als onderdeel van de themadag ter ere van helden.

De postzegels met afbeeldingen van figuren uit de Amerikaanse Revolutie zijn uitgebracht ter ere van het 250-jarig bestaan ​​van de Verenigde Staten, dat dit jaar wordt gevierd. De postzegels tonen 25 individuele portretten van enkele van de mensen wier daden hebben bijgedragen aan de Amerikaanse Revolutie en de vestiging van de onafhankelijkheid van de VS.

De postzegels werden voor het eerst onthuld tijdens een interactieve tentoonstelling in het National Postal Museum van het Smithsonian op 10 april. Deze tweede onthulling op de World Stamp Show is bedoeld om de bijdragen van deze belangrijke Amerikanen in Boston, een van de bakermatten van de revolutie, te benadrukken.

“Het is geen overdrijving om te zeggen dat dit een van de meest ambitieuze postzegelprojecten is die we ooit hebben ondernomen”, aldus Nicholas Sucich, directeur digitale communicatie van de USPS. “Vijfentwintig postzegels. Twaalf verschillende kunstenaars die diverse benaderingen en technieken gebruiken. Olieverf, aquarel, krijt, acryl, grafiet, tempera, digitaal.”

“Het team achter deze postzegels heeft jarenlang samengewerkt met historici en deskundigen om ervoor te zorgen dat het verhaal en portret van elke persoon accuraat en wetenschappelijk onderbouwd was. Het was een monumentale prestatie. … Wij van de postdienst hopen natuurlijk dat u de postzegels koopt. Maar nog belangrijker is dat we hopen dat u meer wilt weten over deze vroege patriotten en de leidende principes die zij hebben vastgesteld en die ons tot op de dag van vandaag nog steeds richting geven.”

‘Geef me vrijheid of geef me de dood!’

Vóór het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog groeide het verzet tegen de Britse overheersing en belastingheffing in de dertien koloniën. Dit verzet kwam uit alle sociaaleconomische lagen: schrijvers en activisten; vrouwen en mannen (zowel tot slaaf gemaakt als vrij); inheemse Amerikanen; en advocaten en wetgevers. Frankrijk en Spanje boden ook cruciale internationale steun. Hun bondgenootschap gaf legitimiteit aan de strijd, liet de rest van de wereld zien dat de strijd voor onafhankelijkheid serieus was en versterkte de militaire positie van de koloniën. De Amerikaanse Revolutie duurde bijna een decennium en hervormde de jonge natie en de wereldpolitiek.

Kunstwerk

Ethel Kessler, art director bij USPS, had de leiding over het ambitieuze project. “Het is ongebruikelijk om een ​​vel postzegels te ontwerpen met 25 verschillende portretten,” zei ze. “Maar dat aantal voelde essentieel. Hoe zou je anders het verhaal van de complexiteit van de Revolutie kunnen vertellen met minder portretten?”

De 25 portretten zijn gerangschikt in vijf rijen van vijf. Onder elk portret staat de naam van de persoon en een korte beschrijving in zwarte inkt. Onderaan elke postzegel staan ​​de woorden “USA” en “Forever” in grijs. Elk portret is gebaseerd op een historische afbeelding van de afgebeelde persoon.

Sommige figuren kijken de kijker recht in de ogen, terwijl anderen naar hun buren op het paneel kijken. Weer anderen kijken verder, alsof ze naar de toekomst kijken. Achter de portretten is een afbeelding van de Amerikaanse vlag geplaatst. De vlag is zo bewerkt dat de sterren en strepen zacht vervaagd lijken, wat een verbindende achtergrond vormt voor de 25 gezichten, terwijl de portretten visueel dominant blijven.

Het blok postzegels is geplaatst op een grotere achtergrond met een afbeelding van de Onafhankelijkheidsverklaring, wat een extra laag historische context toevoegt. Helemaal bovenaan het vel staat de tekst: “Amerika’s gedurfde nieuwe begin smeden door moed, leiderschap en opoffering.”

Op de eerste rij staan ​​Abigail Adams, John Adams, Agwalongdongwas, James Armistead en Cornplanter.

Op de tweede rij staan ​​John Dickinson, Benjamin Franklin, Elizabeth Freeman, Bernardo de Gálvez en Nathanael Greene.

De derde rij toont Alexander Hamilton, Lemuel Haynes, Patrick Henry, John Jay en Thomas Jefferson.

Op de vierde rij staan ​​Thaddeus Kosciuszko, Marquis de Lafayette, James Madison, Thomas Paine en Esther DeBerdt Reed.

Op de vijfde en laatste rij staan ​​Paul Revere, Deborah Sampson, Baron von Steuben, Mercy Otis Warren en George Washington.

Elk portret is speciaal voor de postdienst gemaakt door een van de 12 kunstenaars: Julia Bottoms, Kam Mak, Tim O’Brien, Alex Bostic, Gary Kelley, Michael J. Deas, Karla Ortiz, Roberto Parada, Dale Stephanos, Marc Burckhardt, Sharon Irla en Julia Kolesova.

De uiteenlopende benaderingen van de kunstenaars weerspiegelen de individualiteit van de geportretteerden. Sommigen werkten met traditionele olieverf of eitempera, anderen met pastelkrijt of digitale media, wat resulteerde in een collectie die een evenwicht biedt tussen historische gelijkenissen en frisse, eigentijdse interpretaties.

De postzegels met afbeeldingen van de Amerikaanse Revolutie worden uitgegeven in vellen van 25. Omdat het ‘Forever’-postzegels zijn, behouden ze altijd dezelfde waarde als het huidige tarief voor een brief van 1 ounce (ongeveer 28 gram) aan de eerste klas.

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