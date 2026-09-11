25 jaar na 9/11 (2001)

De aanslagen op 11 september 2001, vaak aangeduid als 9/11 (= nine-eleven), omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd. Op deze datum boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center, gelegen op de zuidelijke punt van Manhattan in New York, en een ander vliegtuig in het Pentagon, in de buurt van Washington. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville in de staat Pennsylvania. Alle vier de passagierstoestellen vlogen binnen het normale dienstrooster. Twee toestellen waren eigendom van American Airlines en twee van United Airlines.

De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden; de aanslagen werden volgens officiële rapporten uitgevoerd door negentien uit het Midden-Oosten (voornamelijk uit Saoedi-Arabië) afkomstige leden van Al Qaida.

Deze terroristische aanslagen worden beschouwd als de grootste uit de geschiedenis. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen, afkomstig uit 87 landen, om het leven. Van nog 24 vermisten wordt aangenomen dat ze overleden zijn.

Waar was u op 11 september 2001? En wat deed u de dagen erna? Ik ben benieuwd naar uw reacties. Vaak weten mensen wat ze hebben gedaan op die dag en dat uur, zoals de moorden van John F. Kennedy (22 november 1963), van John Lennon (8 december 1980), van Theo van Gogh (2 november 2004), van Peter R. de Vries (6 juli 2021).

Verloop van de aanslagen

Om 8.46 uur plaatselijke tijd (14.46 uur in België en Nederland) op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 vloog het gekaapte passagierstoestel American Airlines-vlucht 11 de North Tower van het World Trade Center op vrij grote hoogte binnen. Bij de inslag ontstond een grote explosie, waarna er in de toren brand ontstond. De tanks van het toestel zaten nog vol met kerosine; het was kort tevoren opgestegen van Boston Logan International Airport in Boston, met als bestemming de westkust van de VS.

Bijna twintig minuten later, om 9.03 uur, boorde United Airlines-vlucht 175 zich iets lager in de South Tower van het World Trade Center, waardoor eveneens brand ontstond. Aanvankelijk bleven beide torens staan, wat degenen die zich in de verdiepingen onder de inslaggebieden bevonden nog enige gelegenheid bood om te vluchten. De zuidelijke toren stortte om 9.59 uur na 56 minuten brand als eerste volledig in, de noordelijke toren volgde om 10.28 uur na 102 minuten gebrand te hebben. Hierbij is vrijwel iedereen die zich op dat moment nog in de torens bevond om het leven gekomen. Enkele mensen overleden daarnaast later aan longaandoeningen als gevolg van de gigantische hoeveelheid vrijgekomen stof. Rond 17.20 uur stortte ook een derde gebouw van het WTC compleet in. Dit werd toegeschreven aan branden in het gebouw en de schade die dit gebouw als gevolg van het instorten van de Twin Towers had opgelopen. Daarnaast raakten ook de WTC-gebouwen 3 t/m 6 zwaar beschadigd, de meeste hiervan moesten daarna worden gesloopt.

Men schat dat er iets minder dan 1400 mensen in de noordelijke toren aanwezig waren op het moment dat deze instortte. Onder de slachtoffers waren 348 brandweermannen en 62 politiemensen die direct na de inslagen te hulp waren geschoten. Vanwege de zeer dikke rook was het onmogelijk om te proberen met behulp van reddingshelikopters mensen van de daken van de torens te redden. Om aan de verbrandingsdood te ontsnappen lieten ten minste 200 mensen zich vanuit de torens naar beneden vallen. Van deze vallende mensen zijn verschillende foto- en video-opnames gemaakt waarvan er een bekend is geworden onder de naam The Falling Man.

Iets meer dan een half uur nadat vlucht 175 in de zuidelijke toren was gecrasht, om 9.37 uur, boorde een derde vliegtuig, American Airlines-vlucht 77, zich in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, in Arlington County bij Washington.

Een vierde toestel van United Airlines, vluchtnummer 93, eveneens gekaapt, stortte die ochtend neer in een veld even buiten Pittsburg. Uit de transcriptie van opnames uit de cockpit valt volgens de FBI op te maken dat de passagiers hadden getracht het vliegtuig te heroveren – dankzij de mobiele telefoons wisten ze al wat er in New York was gebeurd en ze wisten dan ook dat ze niets te verliezen hadden. Een van de kapers zou toen de zelfmoordpiloot Ziad Jarrah geadviseerd hebben het vliegtuig te laten neerstorten. Aangenomen wordt dat dit heeft verhinderd dat het beoogde doel, wellicht het Capitool of het Witte Huis, werd bereikt.

34c+11c Brandweermannen bovenop het puin van het World Trade Center

De Amerikaanse postdienst heeft op 7 juni 2002 in New York een First Class+ zonder waardeaanduiding (ter waarde van 45 cent) uitgegeven met de titel “Helden van 2001”. De zegel is ontworpen door Derry Noyes uit Washington, D.C., en gefotografeerd door Thomas E. Franklin uit Bergen County, New Jersey. Ter ere van de Amerikaanse helden die reageerden op de terroristische aanslagen van 11 september 2001, boden de ‘Heroes of 2001’-postzegels het publiek een manier om families van gewonde of omgekomen hulpverleners te steunen.

De postzegel was geldig voor verzending tegen het tarief van 34 cent voor eersteklas post, plus een toeslag van 11 cent. De netto-opbrengst van de toeslag werd overgemaakt aan de Federal Emergency Management Agency (FEMA) overeenkomstig de bepalingen van de 9/11 Heroes Stamp Act van 2001.

De toeslag van 11 cent was bedoeld als steun aan de families van hulpverleners die tijdens de uitoefening van hun functie om het leven waren gekomen of blijvend invalide waren geraakt in verband met de gebeurtenissen van 11 september 2001.

Ashton-Potter, Ltd. heeft 205 miljoen postzegels gedrukt met behulp van het offsetdrukproces.

34c United We Stand (vlag)

De Amerikaanse postdienst gaf op 24 oktober 2001 in Washington D.C. een postzegel van 34 cent uit met de tekst “United We Stand”. De postzegel, ontworpen door Terrence W. McCaffrey, werd in januari 2002 opnieuw uitgegeven.

De vlag van de Verenigde Staten is een van de meest herkenbare symbolen van vrijheid ter wereld. De postzegel ‘United We Stand’ toont een indrukwekkende afbeelding van de Amerikaanse vlag met de woorden ‘United We Stand’ onderaan. De postzegel was een passend eerbetoon aan de hernieuwde patriottische geest van onze natie, die zich na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 verenigde in doel, trots en vastberadenheid.

De postzegel werd uitgegeven in een zelfklevend boekje van twintig (met 2,25 miljard postzegels) gedrukt door de Banknote Corporation of America Inc. in het offset-/microdrukproces) en een zelfklevende rol van 100 (4,7 miljard postzegels gedrukt door het Bureau of Engraving and Printing in het diepdrukproces).

Doden, schade en impact

Niemand van de inzittenden van de vier betrokken vliegtuigen, inclusief de kapers, overleefde de aanslagen. Van de 2977 personen die ten gevolge van de aanslagen omkwamen, heeft men er aanvankelijk slechts 1585 op basis van de gevonden menselijke resten kunnen identificeren. Van de in totaal 19.916 menselijke overblijfselen konden er 10.190 worden geïdentificeerd. Door toepassing van nieuwe technologieën worden sporadisch nog nieuwe identificaties verricht.

De Twin Towers en het gebouw aan 7 World Trade Center van het WTC-complex werden geheel vernietigd. De officiële verklaring luidde dat de gebouwen waren ingestort door brand. Enkele andere gebouwen werden vanwege de aanzienlijke schade later gesloopt. Ook een klein deel van het Pentagon raakte zwaar beschadigd.

In de Verenigde Staten heerste na de aanslagen lange tijd een gevoel van nationale rouw. Over de hele wereld maakten de aanslagen buitengewoon veel indruk. De media speelden hierbij een grote rol. De aanslag met het vliegtuig dat de zuidelijke toren binnenvloog, was zelfs direct op de televisie te zien. Later bleek dat twee camera’s ook de eerste crash hadden vastgelegd. Verder had een webcam opnamen gemaakt van de nadering van het eerste vliegtuig en van de noordelijke toren vlak na de crash.

Verantwoordelijkheid

Osama bin Laden

Osama bin Laden, naast Ayman al-Zawahiri een van de leiders van Al Qaida, wordt door de Amerikaanse en andere westerse overheden voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. Zijn belangrijkste medeorganisator was Khalid Sjeik Mohammed, die al gezocht werd wegens een aanslag op het World Trade Center in 1993.

De VS vroegen aan Afghanistan (waar hij zich sinds 1996 ophield) om zijn uitlevering. In 1999 hadden de VN al een resolutie aangenomen waarin zijn uitlevering werd gevraagd, na de aanslagen op de Amerikaanse ambassades met 200 doden, en na “9/11” werd wederom eenzelfde resolutie door de VN aangenomen. Na een ultimatum van de VS kwamen honderden Taliban-schriftgeleerden bijeen om te beraadslagen. Men verzocht Bin Laden Afghanistan te verlaten en wenste te onderhandelen met de VS. De VS gingen daar niet op in. Osama bin Laden liet weten alleen in een islamitisch land berecht te willen worden. Hij riep later per video op tot een jihad van alle moslims tegen “het zionisme en de kruistochten” en ook tegen de Verenigde Staten. Hij erkende in bedekte termen verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen.

National September 11 Memorial & Museum

Het National September 11 Memorial & Museum (Reflecting Absence) is een monument en museum voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Amerikaanse stad New York. Het is ontworpen door Michael Arad en werd gebouwd op de plaats waar voorheen de Twin Towers stonden, naast de in november 2014 geopende wolkenkrabber One World Trade Center (voorheen bekend als de Freedom Tower). Het monument werd op 11 september 2011 geopend voor de familieleden van de slachtoffers van 11 september 2001.

Twee laaggelegen waterbakken markeren precies de plaatsen waar vroeger de torens stonden, de North Tower en de South Tower. Het wateroppervlak wordt onderbroken door leegten. De bakken worden constant gevuld met water dat langs de muren naar beneden stroomt. De bakken worden omsloten door enkele bouwwerken. Hierdoor kunnen bezoekers het monument betreden. Zij dalen af via een serene, donkere gang naar een ruimte waar zij achter de watervallen staan en zo de bakken kunnen bekijken. Langs het monument is een koperen reling gebouwd met hierop de lijst met de namen van alle slachtoffers.

Het ontwerp van Arad was een van de 5000 ingestuurde ontwerpen. Het werd door een jury geselecteerd uit acht andere finalisten. Deze jury roemde vooral de eerbiedwaardigheid en sereniteit van het ontwerp. De onervaren Arad heeft hulp gehad van Peter Walker, een gerenommeerde landschapsarchitect. Arad omschreef zijn ontwerp zelf als “harmonieus” en met “gevoelens van verlies en afwezigheid”

Tribute in Light

Tribute in Light is een gedenkteken voor de Twin Towers in Lower Manhattan die werden verwoest bij de aanslagen op 11 september 2001. De installatie bestaat uit 88 xenon-lichten (44 lichten per stuk) die elk 7.000 watt verbruiken en wordt jaarlijks door het Italiaanse bedrijf Space Cannon geïnstalleerd op een parkeergarage op 70 Greenwich Street (en dus niet letterlijk de locatie van de Twin Towers).

Het concept werd bedacht door gedupeerde mensen (familie van slachtoffers) die het idee hadden opgevat om lichten te gebruiken als herdenking, onder de vleugels van de Municipal Art Society and Creative Time.

Meer info:

Alles over 9/11 via diverse media met foto’s en video’s:

https://npo.nl/collecties/9-11-en-terrorisme

https://npokennis.nl/longread/7459/hoe-leidden-de-aanslagen-op-9-11-tot-een-oorlog-tegen-terreur

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2026/iconische-beelden-aanslagen-9-11~v3228401

https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-archeologie/a73637592/zo-begon-11-september

https://atlcom.nl/magazines_tag/serie-25-jaar-na-9-11