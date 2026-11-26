Het Bayreuther Festspiele (Bayreuth Festival) is een muziektheaterfestival gewijd aan de laatste tien opera’s van Richard Wagner (1813-1883). Het festival wordt sinds 1876 met tussenpozen gehouden en sinds 1951 jaarlijks in het Festspielhaus (Festivaltheater) op de Groene Heuvel in Bayreuth, dat speciaal voor de gelegenheid werd ontworpen door de componist samen met architect Otto Brückwald (1841-1917). Het festival vindt gewoonlijk plaats van 25 juli tot en met 28 augustus.

Geschiedenis

Richard Wagner zag een theater voor zich waar hij zijn visie op het Gesamtkunstwerk (totaal kunstwerk) als componist, librettist, dramaturg en regisseur kon verwezenlijken . Dit theater, gelegen buiten de grote steden – zonder afleiding en zonder de compromissen van een repertoiresysteem – moest volledig gewijd zijn aan de uitvoering van zijn werken. In 1871 koos hij Bayreuth als locatie. Begin februari 1872 richtte hij de raad van bestuur van de Bayreuth Festival op, met de lokale bankier Friedrich Feustel als voorzitter. Om de kosten, die hij op 300.000 talers schatte, voor de bouw van een festivalzaal en het eerste seizoen te financieren, richtte Wagner een mecenasvereniging op. Onder leiding van gravin Marie von Schleinitz, een vriendin van zijn vrouw Cosima Wagner, gaf de vereniging aandelen uit voor 300 talers per stuk. De koper ontving een plaats voor drie cyclusuitvoeringen van de Ringcyclus. Dit wordt beschouwd als de uitvinding van fondsenwerving. Verdere verenigingen werden opgericht in verschillende Duitse steden. In het voorjaar van 1873 waren er slechts 340 patronagecertificaten uitgegeven. De ’topping-out’-ceremonie voor de feestzaal vond plaats in oktober 1873, nog voordat de financiering rond was. Begin 1874 dreigde de bouw stil te komen liggen vanwege een gebrek aan fondsen, waarop koning Ludwig II van Beieren, uit vriendschap met Wagner, een lening van 100.000 talers uit zijn privévermogen verstrekte.

Richard Wagner

Het eerste Bayreuth Festival begon op 13 augustus 1876. Het festival omvatte de wereldpremière van de complete Ring-cyclus, verdeeld over drie dagen en een pre-festivalavond. Onder de gasten bevonden zich Franz Liszt, Anton Bruckner, Karl Klindworth, Camille Saint-Saëns, Pjotr ​​Tsjaikovski, Edvard Grieg, Leo Tolstoj, Paul Lindau, Friedrich Nietzsche en Gottfried Semper, evenals keizer Wilhelm I, keizer Pedro II van Brazilië en koning Karl van Württemberg. Koning Ludwig II had de generale repetities van 6 tot 9 augustus bijgewoond en keerde terug naar Bayreuth voor de derde en laatste uitvoering van de cyclus, hoewel hij alle openbare eerbetuigingen vermeed.

Het artistieke succes van de uitvoeringen werd overschaduwd door diverse technische problemen op het podium. Door het financiële falen – er bleef een schuld van 148.000 mark over – kon het volgende festival pas in 1882 plaatsvinden (met de première van Parsifal ). Zoals hij in een brief aan Ludwig II schreef, was Wagner van plan zijn andere werken geleidelijk aan in het Festspielhaus uit te voeren “op een zodanige manier dat deze uitvoeringen aan het nageslacht kunnen worden doorgegeven als voorbeelden van correctheid”. Enkele maanden later overleed de componist. Tot kort voor zijn dood overwoog hij zijn Tannhäuser en De Vliegende Hollander te herwerken om ze “Bayeruth-waardig” te maken. Hoewel hij uitvoeringen van zijn vroege werken (Das Liebesverbot, Die Feen , Rienzi ) niet verbood, toonde hij er ook geen interesse in. Tot op de dag van vandaag is het in Bayreuth gebruikelijk om alleen de tien belangrijkste werken uit te voeren, van De Vliegende Hollander tot Parsifal. Rienzi werd slechts één keer uitgevoerd, in 2026, ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het Bayreuth Festival.

Meer info:

Bayreuther Festspiele: https://www.bayreuther-festspiele.de/

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https://www.germany.travel/de/kampagne/wagner-festspiele/home.html