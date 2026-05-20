11e Bunkerdag 2026: 35 jaar De Koude Oorlog (1945-1991)

Langs de Nederlandse kust zijn nog veel sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, zijn daarvan het meest prominent. Op zaterdag 30 mei 2026, van 10:00 tot 17:00 uur, zijn de bunkers van Zeeland tot en met de Waddeneilanden gezamenlijk geopend voor Bunkerdag. Ga je mee om bijzondere bunkers te zien die anders gesloten zijn?

Bunkerdag 30 mei 2026

Praktisch

Tijdens Bunkerdag heb je een toegangsbewijs nodig in de vorm van een polsbandje, dat alleen op de dag zelf verkrijgbaar is bij deelnemende locaties. Met dit polsbandje krijg je toegang tot alle locaties, zolang je het maar zichtbaar om je pols draagt. De toegangsprijs is € 7,50 voor volwassenen, € 4,00 voor kinderen van 4 tot 12 jaar en gratis voor kinderen tot 3 jaar en veteranen (met een geldige Veteranenpas). Er is geen voorverkoop.

35 jaar De Koude Oorlog (1945-1991)

Wist je dat de Koude Oorlog pas 35 jaar geleden geëindigd is? Voor veel mensen voelt dat als heel recent; misschien heb je deze periode zelf nog meegemaakt, of verhalen gehoord van ouders of grootouders. Toch is het een periode die vaak minder tastbaar is dan de Tweede Wereldoorlog.

Aan het begin van de Koude Oorlog botsen twee werelden: het kapitalistische Westen onder leiding van de VS en de communistische Sovjet-Unie in het Oosten. Dit was het begin van de Koude Oorlog. Er was geen frontlijn in Nederland en er werd niet gevochten, maar de dreiging van een conflict was wel degelijk aanwezig. Wat volgde was een periode vol dreiging, spionage en angst. Overheden en militairen hielden rekening met een mogelijke aanval en ook in Nederland werden voorbereidingen getroffen. Een deel van de Atlantikwall speelde daarin opnieuw een belangrijke rol.

Veel bunkers die je tijdens Bunkerdag kunt bezoeken, zijn gebouwd in de Tweede wereldoorlog als onderdeel van de Atlantikwall. Maar na 1945 verdwenen deze bouwwerken niet uit beeld. In de periode van de Koude Oorlog bleven sommige bunkers in gebruik of kregen ze nieuwe functies. Tijdens Bunkerdag wordt op verschillende locaties aandacht besteed aan de periode van de Koude Oorlog. Je ontdekt hoe bestaande bunkers werden aangepast, welke rol ze speelden in een veranderende wereld en hoe de geschiedenis van deze plekken niet stopte na de Tweede Wereldoorlog, maar nog jarenlang doorliep. Een aantal van deze plekken, zijn: Wassermanbunker, Atoomschuilkelder Algerabrug, Hoofdkwartier Marine-Artillerie-Abteilung 205 de ‘Markostand’, De Biber Stelling: Biberbunker.

Bijzondere openstellingen

Elk jaar zijn er tijdens Bunkerdag locaties te bezoeken die normaal gesloten blijven voor publiek. Juist deze bijzondere openstellingen maken een bezoek extra speciaal: plekken waar je anders niet snel komt, met verhalen die vaak verborgen blijven achter dikke muren en afgesloten deuren. Ook dit jaar zijn er weer een aantal unieke locaties die de deuren openen. Denk aan bunkers die decennialang niet toegankelijk zijn geweest, of plekken die slechts bij hoge uitzondering bezocht kunnen worden. Van commandobunkers tot compleet bewaarde complexen: iedere locatie biedt een eigen inkijkje in de geschiedenis van de Atlantikwall en het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Koude Oorlog. Bijvoorbeeld Fort Ellewoutsdijk.

Fort Ellewoutsdijk is gebouwd tussen 1830 en 1835. Het fort is onderdeel van een negentiende -eeuwse verdedigingslinie die moest voorkomen dat vijandelijke schepen naar Antwerpen voeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter vanwege de strategische ligging aan de Westerschelde boven op het fort 3 tobruks en een open geschutsopstelling gebouwd. Het fort was tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke centrale munitieopslagplaats voor de Duitse Kriegsmarine. Ook is het fort tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als gevangenis en na de Tweede Wereldoorlog ingericht als gevangenkamp voor NSB’ers. Tegenwoordig is het in beheer van Natuurmonumenten.

Meer info:

Bunkerdag 2026: https://bunkerdag.nl/nl/homepage/

Facebook Bunkerdag: https://www.facebook.com/bunkerdag/?locale=nl_NL

Bunkerdag 2025:

https://www.postzegelblog.nl/2025/05/23/10e-bunkerdag-2025-80-jaar-vrijheid/

Eerdere Tweede Wereldoorlog blogs:

https://www.postzegelblog.nl/tag/tweede-wereldoorlog/