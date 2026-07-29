113e Tour de France: kerken, kastelen en bergen

De 113e editie Tour de France werd gehouden van 4 juli tot en met 26 juli 2026. Het was niet erg spannend voor de nummer 1 plek. De winnaar werd al snel bekend. Hij won 5 etappes en was sterker dan de andere concurrenten. We hebben wel genoten van het decor van het Franse landschap als ultieme beleving van de Tour de France. Je kan wel zien wat Frankrijk te bieden heeft als vakantieland. Het is duidelijk dat ondanks de hoge temperaturen (niet gezond bij een sportprestatie) de organisatie niet van plan is om te schuiven met de startdatums bijvoorbeeld in de herfstperiode (met veel regen). Dat wil je niet zien op de grote tv-schermen. Ook moet 14 juli (de nationale feestdag) onderdeel zijn van de grote Ronde. Een aantal mooie plekken als startplek of als finishplaats komen nu aan de orde.

Belangrijkste kengetallen van de 113e editie

Totaal 184 deelnemers

23 ploegen met 8 renners

17 Nederlandse wielrenners

30 Belgische wielrenners

Totaal: 3320,7 kilometer

21 etappes (2 rustdagen)

1 ploegentijdrit

1 individuele tijdrit

Barcelona

In 2026 herdenkt Barcelona dat het precies 100 jaar geleden is dat de wereldberoemde architect Antoni Gaudí op 10 juni 1926 overleed. De stad en de Sagrada Família organiseren het hele jaar door speciale tentoonstellingen, concerten en herdenkingen, waaronder de recente herdenking op zijn sterfdag in juni. Natuurlijk kan de start van de Tour de France niet ontbreken in deze stad.

Carcassonne

Carcassonne is een vestingstad en ligt in de regio Occitanie op 90 km ten zuidoosten van Toulouse, globaal tussen de Pyreneeën en de Montagne Noire. De stad ligt aan beide kanten van de rivier de Aude en ook het Canal du Midi gaat door de stad. De stad heeft door zijn centrale ligging een belangrijke regionale marktfunctie. Het is na Parijs, Versailles en de Mont Saint-Michel de grootste toeristische trekpleister van Frankrijk. De bekendste bezienswaardigheid is de volledig gerestaureerde versterkte oude binnenstad, La Cité de Carcassonne. Deze Ville fortifiée historique de Carcassonne staat sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is een uitzonderlijk voorbeeld van een middeleeuwse stad in Europa, die bijna volledig is bewaard, en de grootste behouden vesting uit de middeleeuwen.

Pau

De Tour de France ontving de stad Pau inmiddels 77 keer als etappeplaats (start- of finishlocatie). Hiermee staat Pau op de derde plaats van steden die het vaakst in de Ronde van Frankrijk worden aangedaan, na Parijs en Bordeaux. De Franse stad ligt aan de voet van de Pyreneeën en fungeert al sinds 1930 vrijwel onafgebroken als vaste pleisterplaats, start- of aankomstlocatie voor zware bergitten. Zeven keer won een Nederlandse wielrenner in Pau. Een groot voordeel is de logistiek in Pau. Er zijn veel hotelacoomodaties.

Bordeaux

Tijdens de Tour de France van 2026 was Bordeaux op 10 juli 2026 het eindpunt van etappe 7 (een vlakke rit van 175,1 kilometer vanuit Hagetmau), die werd gewonnen in een massasprint door Tim Merlier. Bordeaux is een stad in het zuidwesten van Frankrijk. Het is de hoofdstad van het departement Gironde, van de voormalige regio Aquitanië en van de nieuwe, grotere regio Nouvelle-Aquitaine. Het is de historische hoofdstad van de regio Gascogne. De agglomeratie is georganiseerd in een verband van gemeentes, Bordeaux Métropole. De gemeente telde 267.991 inwoners op 1 januari 2023. De agglomeratie telde bijna 900.000 inwoners. De stad is over de hele wereld bekend om de wijnen uit de omgeving. Sinds juni 2007 staat een deel van de stad, de Port de la Lune, op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Meer info:

113e editie Tour de France 2026: https://www.letour.fr/fr/

Eerdere Tour de France blogs: https://www.postzegelblog.nl/tag/tour-de-france/