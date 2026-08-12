1000e Freestampmagazine: de Schatkamer

Begin 2017 vroeg eigenaar Rob Smit van Postbeeld of ik een blog wilde schrijven, want volgens hem had ik veel kennis over diverse thema’s waar ooit een postzegel of een bijzondere stempel is verschenen. Nu 9,5 jaar later schrijf ik mijn 1000e blog. De eerste 987 blogs als onderdeel van Postzegelblog en de laatste 13 blogs onder de nieuwe verbeterde site: Freestampmagazine. Ik hoop nog meer blogs te schrijven. Nu heb ik weer een voorraad van 100 onderwerpen op een lijst. Vraag is of er behalve ik en Bate als grootverbruikers van Freestampmagazine u als lezer van de blogs ook wil aanmelden als nieuwe blogger. Ben benieuwd. Meldt u via info@postbeeld.nl en dan krijgt u een account. De titel ‘de Schatkamer’ verwijst naar de schatkamer van freestampmagazine. Door te zoeken via het zoekscherm op de homepage kunt elk onderwerp vinden (ook die vroeger werden geschreven met Postzegelblog).

Nieuwe bloggers gevraagd

Uit onderzoek blijkt dat: De gemiddelde Nederlander besteedt ongeveer 2 uur per dag aan sociale media. Dit komt neer op ongeveer 14 uur per week. Jongeren zitten vaak beduidend langer op social media (gemiddeld rond de 2,5 tot bijna 3 uur per dag, oftewel zo’n 18 tot 20 uur per week). Dus iets minder socials en in plaats daarvan tijd invullen als blogger. Het kost u als blogger max 1 à 2 uur per week om een blog te schrijven. Wellicht dat u al stukjes schrijft voor andere verenigingen of voor lokale krantjes. Probeer eens een blog te schrijven over uw favoriete thema. U heeft vast wel ervaring om voor uw lokale of uw landelijke postzegelvereniging een stukje te schrijven of gewoon via uw lokale wekelijkse huis-aan-huis krant een stukje te schrijven.

Onderwerpen en thema’s

Er zijn 1001 onderwerpen waarover u zou kunnen schrijven in de filatelie. U ziet ze bijvoorbeeld langskomen in het maanblad Filatelie en het blad Thema (NVTF). Ook kunt u onderwerpen halen uit het dagelijks nieuws (en sites) en een rondje in de bibliotheek levert u ook een schat aan informatie waarover u met de bijbehorende postzegels en speciale afstempelingen blogs kan schrijven. Ik heb gekozen als thema’s, bijvoorbeeld:

Musea (via tag made in holland)

Tweede Wereldoorlog

Sport (Olympische spelen, Tour de France)

Koninklijk Huis

Evenementen

Herdenkingen

etc etc.

U kunt mijn blogs vinden oa. via de tags:

Volledig archief: https://www.freestampmagazine.nl/auteur/Randy-Koo/

Musea: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/

Tweede Wereldoorlog: https://www.freestampmagazine.nl/tag/Tweede-Wereldoorlog/

Koninklijk Huis: https://www.freestampmagazine.nl/tag/Koninklijk-Huis/

Universiteit Leiden: https://www.freestampmagazine.nl/label/universiteit-leiden/

Bauhaus: https://www.freestampmagazine.nl/tag/bauhaus/

USA: https://www.freestampmagazine.nl/tag/USA/

Ik heb gekozen voor verschillende thema’s en vaak gebaseerd op de actualiteit. Een schat van informatie krijg ik via mijn filatelistisch netwerk. Ik bedank de adviezen die ik krijg van Jaap, Otto, Boris, Helga, Aad, Willem (Posthistorie), Lars, Ramon, Paul, Peter, Ton etc. Die adviezen leiden tot mijn huidige structuur van de blogs. Ik voel me ‘senang’ bij deze opzet en ga door met het schrijven van thematische blogs die de actualiteit raken.

Meer info:

Volledig archief: https://www.freestampmagazine.nl/auteur/Randy-Koo/

De schatkamer (van Beeld en Geluid), wat een geweldige site, gebaseerd op de actualiteit, zoeken naar oude beelden: https://schatkamer.beeldengeluid.nl/